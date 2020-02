Tras cuatro años de ahogo por parte de Macri, Alberto le da respiro a los clubes

El Gobierno de Alberto Fernández publicó este lunes la resolución general 4670/2020 donde extiende y mejora el decreto 1212/2003, por el cual las asociaciones civiles como los clubes atléticos con fútbol logran necesarias exenciones impositivas por su activo rol social. Durante los cuatro años de Gobierno de Cambiemos, Mauricio Macri lo modificó para ahogar a los clubes en búsqueda de implementar el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas. El punto clave está en el artículo 3 donde se señalacomo los aportes y contribuciones con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales, Aportes al Sistema Nacional del Seguro de Salud, Cuotas del Régimen de Riesgos del Trabajo yEsto es clave porque hay muchos clubes sociales que tienen institutos educativos que hacen un enorme aporte a la comunidad como es el caso del Instituto Vélez Sarfield en la Ciudad de Buenos Aires o el complejo educativo del Club Lanús o de Independiente en la provincia de Buenos Aires.Además se dispone quedentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de publicación, inclusive, de la presente en el Boletín Oficial".Por último se detalla que, inclusive, y para la confección de las declaraciones juradas determinativas correspondientes a los períodos mensuales devengados enero de 2020 y siguientes".El Presidente de todos los argentinos había dado su compromiso de ponerse del lado de los clubes sociales luego de cuatro años de presión por parte de Balcarce 50. Aún queda en el recuerdo la conferencia de prensa de Alberto Abad, titular de la AFIP macrista y del ex secretario general de presidencia Fernando De Andreis en octubre del 2016 donde acechaban judicialmente a los clubes para obligarlos a reconvertirse en SAD. Pero la presión no fue solo impositiva, más allá de lo político, el macrismo destruyó a los clubes pagando tarifazos infernales.Por ejemplo un club como Lanús que cuenta con 700 empleados, 200 correspondientes al complejo educativo y sostiene cuatro predios con amplias actividades sociales para brindar lo que muchas veces no da la política,mientras la empresa repartía dinero a la dirigencia macrista de Boca Juniors para que paseen a los periodistas.El modelo que aplicó Macri en el fútbol argentino y que hoy defienden, entre otros, el presidente de Talleres de Córdoba Andrés Fassi, es el modelo político de la desigualdad la que hoy se refleja en la inequitativa Superliga. Ese modelo que premió el presidente de la FIFA Gianni Infantino, quien se alínea a los Estados Unidos para definir modelos que le quitan peso a las confederaciones y hacen negocios con los clubes empresas nucleados en la Asociación Mundial de Clubes que encabeza, otro amigo de Macri, el español Florentino Pérez.