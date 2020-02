D´Onofrio se mostró con Alberto y se acomoda al panorama actual para jugar por sus intereses personales

Esta tarde, en el marco de la inauguración de las nuevas obras en la Universidad de Hurlingham, @RodolfoDonofrio recibió al Presidente de la Nacion @alferdez en nuestro predio Infanto-Juvenil. pic.twitter.com/CcpNLGTtrd — River Plate (@RiverPlate) February 14, 2020

Estoy feliz, hoy fue un día movilizante. Junto al Presidente @alferdez; el Mtro de Educación, @trottanico; compañeros Intendentes; el Secretario de @PUniversitarias, @jaimeperczyk y con vecinos de #Hurlingham inauguramos el Sector II de la @unahurlingham, una obra imprescindible. pic.twitter.com/2fkdWnorD2 — Juan Zabaleta (@JuanZabaletaOK) February 15, 2020 Junto a intendentes y autoridades de Provincia y Nación, acompañé al Pte. @alferdez en la inauguración del sector II de la Universidad de Hurlingham (@unahurlingham). Con este gobierno, la educación pública vuelve a ser una herramienta de valor para el crecimiento de tod☀️s. pic.twitter.com/7RvvsEeTQR — Julio Zamora (@ZamoraJulio) February 14, 2020

EN VIVO | El presidente @alferdez encabeza la inauguración el Sector II de la Universidad Nacional de Hurlingham. https://t.co/9qCpuBPRGS — Casa Rosada (@CasaRosada) February 14, 2020

Cerca de cumplir 71 años, Rodolfo D´Onofrio quiere aprovechar su popularidad como presidente de River Plate para intentar tejer un último circuito de poder:unos meses antes de dejar el sillón del club donde cosechó éxitos deportivos y comunicacionales pero poquito hizo por mejorar la economía de su asociación civil.Este viernes compartió un acto con el Presidente de los argentinos, Alberto Fernández, en una foto que toma fuerza para sus apetecias personales. D´Onofrio se empezó a acomodar en la escena con algunos gestos en la campaña del 2019 pero se la jugó más en los primeros días del 2020:Es una respuesta que tendrá que demostrar con el tiempo, lo que parece claro es que con el poder del fútbol diluido y abrazado solo a conquistas deportivas,La foto con Fernández, a quien le cae simpático D´Onofrio como a muchos de sus asesores y a su propio jefe de Gabinete, se dio en el ámbito académico.el académico y el de las comunicaciones es un mundo donde el cuadro de Núñez se mueve muy bien, desde ahí basó su relato y desde ahí se terminan muchas veces las diferencias políticas entre peronistas y los que no lo son.Si hablamos de fútbol y tigrenses no hay que olvidarse de Sergio Massa que se encargó de levantar el teléfono para que la pelota ruede el 24 de enero cuando las demandas del fútbol argentino eran claras respecto al comienzo de la Superliga a la que River se aferra para que no desaparezca pese a que no solucionó nada y que el Presidente en off dice que tampoco la quiere.Mirá el primer evento en conjunto de Fernández, que dijo que iba a ser prescindible en temás del fútbol pero en realidad no quiere saber nada con beneficiar a los clubes con excenciones impositivas y solo piensa en algún regimen especial para aquellos que tengan un número muy bajo de socios, en la Universidad de Hurlingham.