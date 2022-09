Un club de Comodoro Rivadavia rechazó los dichos repudiables de un concejal de Juntos por el Cambio

“Como club deportivo de fútbol no podemos quedarnos en silencio frente a ello”, dice el comunicado del Club Atlético Los Andes de Comodoro Rivadavia desde donde manifestaron su rechazo ante las críticas del concejal de JxC Tomas Buffa quien cuestionó la ayuda del gobierno para con la institución tildándolas de “payasadas”.

"A @tomasbuffaok no le gusta que ayudemos a los clubes. Lo invito a recorrer el club de mi barrio para que vea que no solo es césped sintético y jugar a la pelota. Los clubes también estuvieron en los peores momentos conteniendo a la ciudad y cumplen un rol fundamental" — Concejales Frente de Todos Comodoro Rivadavia (@bloqueftodos) September 23, 2022

Dice el comunicado: “Nosotros, como todos muchos otros clubes deportivos, que tenemos como objetivo integrar a los pibes, darles contención y sacarlos de la calle, no podemos decir que se destina dinero a "payasadas".”Buffa habia pedido al gobierno local: "Basta de circo, payasadas y pasto sintetico". Para Los Andes, “el gobierno nos ha ayudado mucho a crecer, a tener una cancha, un lugar. Nos permite tener cada vez más gente asociada y más espacio para poder compartir. Donde los pibes y las pibas encuentran una familia; porque es así, somos una familia”.El bloque Frente de Todos de dicha ciudad también se manifestó en contra de las críticas del edil cambiemita a la política social del Club y la articulación con el Municipio.“Desde nuestro club podemos decirle señor, que aunque Ud. no lo vea, porque claramente no se mete en los barrios más marginados a darle una mano a los pibes, nosotros hemos ayudado a muchos niños y jóvenes, incentivándolos al deporte, a la integración, y conteniéndolos”, señalaron.Y agregaron contra Buffa: