Ex novia de Marra reveló que éste "inventó" la idea de "casta" y aseguró que Milei "no está en sus cabales"

La ex novia del libertario Ramiro Marra, aseguró que el ex candidato a jefe de Gobierno porteño fue el inventor de la idea de "la casta" y advirtió que el líder de la Libertad Avanza,"no está en sus cabales"La abogada y militante desde hace tiempo del Frente Renovador, pero además ex novia de Marra brindó una entrevista para Y arriba quemando el sol por Radio Rebelde donde le consultaron sobre el origen del distintivo eslogan que utiliza Milei para hacer campaña. “En ese momento Ramiro Marra estaba acercándose a la Libertad Avanza, todavía no tenía ningún cargo, ni ningún rol específico y sé que él”, aseguró Bello.Y amplió: “Ellos se encontraban a través de Zoom porque Milei no hacía reuniones presenciales, se cuidaba bastante del COVID y bueno".“Yo me acuerdo que Ramiro ya en 2019 me decía que había que ir con el tema de la casta, que sentía que la gente y los jóvenes estaban muy enojados con la política y que era un tema que él lo iba a proponer, entonces ya lo venía pensando y así sucedió”, aseguró Bello y agregó que “un montón de temas de la dolarización también él se lo presentó a Milei”.En ese sentido, señaló que ambas ideas que al parecer nacieron de Marra “son dos cosas que funcionan muy bien para marketing, para generar impacto en la gente, pero son dos propuestas que no van a ningún lado, que no se pueden realizar”.“Si querés continuar con la idea de dolarizar, tenés que hacer una hiperinflación de por lo menos dos años, tenés que licuar muchísimo los salarios y eso implica muchísima gente bajo la línea de pobreza. Hoy eestamos en casi 40%, que es un montón, pero una dolarización nos puede llevar a una pobreza del 90%, tenés que generar una inflación muy importante como para que se pueda dolarizar. Aún así tenés que pedir préstamos de divisas estadounidenses, algo que hoy la Libertad Avanza no consiguió”, analizóY respecto de la casta remarcó que”. “Son los que por ahí, no se los conoce, están más adentro, pero pertenecen a la casta desde hace muchísimos años”, insistió.Y remarcó que “la gente de la política también trae experiencia, años de gestión, conocer el Estado es muy importante”. “Desmerecer a la gente que hace muchísimo tiempo trabaja en política, a mí me parece un error y me parece muy peligroso también que Milei haya llenado la banca de diputados de tuiteros, chicos que no tienen ningún tipo de experiencia y lo único que hicieron en su vida fue pegarla en Twitter y que ya están diciendo que van a presentar proyectos, como la renuncia de la paternidad”, lamentó Bello.Ante la consulta de si el candidato presidencial libertario era capaz de avanzar con sus polémicas propuestas económicas, la exnovia de Marra consideró: “pero sí sé que es un plan de Gobierno, y me preocupa que los argentinos vamos a tener que dar la pelea para que eso no suceda”.Respecto a la figura del economista señaló que si bien no lo llegó a conocer “”.“Creo que él no toma dimensión, no es consciente de esto que va a asumir, porque incluso su círculo cercano piensa que no está del todo preparado, ellos estaban preparados para hacer oposición no para ser Gobierno”, concluyó