Escándalo PRO: Michetti le habría pedido a Laura Alonso que limpie a un amigo

#Escándalo ‼️ | El audio de Gabriela Michetti a Laura Alonso pidiéndole que deje de investigar "a un amigo" en una causa pic.twitter.com/VTXbnrJKyE — Política Argentina (@Pol_Arg) February 14, 2022

(R) Otro escándalo acaece en ex funcionario s del gobierno anterior. Ahora, aparecieron unos audios de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti dirigidos a la ex titular de la Oficina Anticorrupción Alonso en donde le pide que deje de investigar a "un amigo".le habría enviado a quien era la jefa de la Oficina Anticorrupción del macrismo Laura Alonso para que excluya y deje de investigar a “un amigo”.(R)Cabe recordar que la oficina que comandaba la dirigente PRO se excusó de intervenir en ciertas denuncias. De hecho, Alonso misma admitió que no se presentaba en causas que involucraban a funcionarios macristas.En el audio se escucha a la ex vicepresidenta diciendo:Y agrega:se remarca en la conversación.