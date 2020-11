El busto de Yrigoyen ya fue restaurado en la Casa Rosada pese al clamor antipopular de los macristas y los libertarios

CASA ROSADA. Ya volvieron a colocar el busto de Hipólito Yrigoyen que se cayó ayer. Está intacto. pic.twitter.com/HmpG7AAnmu — Gabriela Pepe (@gabyspepe) November 27, 2020

El busto de Hipólito Yrigoyen ya fue reestablecido en Casa Rosada luego de los desmanes que se produjeron en el velatorio de Diego tras la insensata decisión de que dure pocas horas y que privo a miles y miles de poder ingresar a llorar por última vez de cerca al máximo ídolo que dio esta tierra.El primero en reclamar fue, uno de los macristas que más la juega de aristócrata y desprecia profundamente a la Argentina.y a uno de los saqueos más grandes de la historia argentina, entregando el país al Reino Unido y otras potencias de la época.Otro de los que quiso figurar fue Yamil Santoro, el empleado de Loperfido que fue macrista mucho tiempo pero cuando Cambiemos ganó no le dio ni una secretaría lo que expone que ni los propios lo quieren. Ahora es un libertario que denunció todas las medidas de aislamiento por inconstitucionales y hoy denuncia al Gobierno por el velorio popular diciendo que no se respetó el aislamiento.El último lugar para los que quisieron figurar desde el odio y la ceguera de claseno comprendió en ningún momento que aunque hubiera un meteorito que amenace la existencia humana, el pueblo iba a salir igual a la calle y a mansalva. La historia no los recordará y si lo hace los recordará como esto: dirigentes que no entienden al pueblo que pretenden gobernar.