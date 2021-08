Es oficial la vuelta del PreViaje: cuáles son los beneficios, en qué rubros y hasta cuándo duran

El Ministerio de Turismo relanzó este viernes el programa PreViaje que mediante la compra anticipada de paquetes vacacionales otorga un reembolso del 50% de lo gastado en crédito para ser utilizado en destinos locales. De acuerdo a la Resolución 305/2021, publicada en el Boletín Oficial, el beneficio es para quienes contraten servicios desde el 12 de agosto hasta el 31 de diciembre y que se podrán usar desde el 1 de noviembre de 2021 y durante todo el verano de 2022.

El programa, se explica en el anexo.Según la norma, las contrataciones anticipadas realizadas desde el 12 de agosto hasta el 31 de agosto de 2021, que incluye las compras ante prestadores turísticos legalmente habilitados y debidamente facturadas de los servicios detallados, deben ser brindados dentro del territorio nacional y usufructuados a partir del 1° de noviembre. Las preventas realizadas durante septiembre serán utilizadas a partir del 1° de diciembre, mientras que las operaciones concretadas en octubre serán usadas a partir del 1° de enero de 2022 y las efectuadas entre el 1° de noviembre hasta el 31 de diciembre quedarán ya para febrero.Los comprobantes admitidos para la acreditación de compras anticipadas serán facturas y/o recibos tipo “B” y “C”, emitidos en forma electrónica, conCAE) y en pesos argentinos. En cuanto a las compras de pasajes aéreos o de micros de larga distancia realizadas de manera directa al prestador del servicio, se fijó que deberán acreditarse mediante su correspondiente boleto de viaje legalmente emitido, junto con las facturas y/o recibos tipo “B” o “C”, emitidos en forma electrónica.Según lo dispuesto por el, el monto mínimo que deberá acreditarse en concepto de una o más compras anticipadas para acceder al beneficio es de $ 10.000. Quedan excluidos del programa las compras de servicios a prestarse total o parcialmente fuera del territorio nacional, las compras de servicios mayoristas como las realizadas bajo la modalidad “pago en destino”, el alquiler temporal de casas y/o departamentos y/o habitaciones de uso doméstico y las compras realizadas mediante prestadores turísticos que no se encuentren inscriptos.Las contrataciones anticipadas que resulten reprogramadas y/o alteradas en sus condiciones seguirán alcanzadas por esta programa, siempre que mantengan los requisitos establecidos en el reglamento. Los beneficiarios del plan percibirán un cupón de crédito equivalente al 50% del monto total acreditado en concepto de compras anticipadas, que podrán utilizar únicamente para la adquisición de servicios turísticos brindados dentro del territorio nacional.El monto máximo del crédito que un beneficiario podrá percibir es de. Los rubros en los que se pueden usar los créditos de Previaje. Los cupones de crédito otorgados deberán ser utilizados en las actividades y rubros que forman parte de la cadena turística argentina.Hoteles, hosterías, cabañas, bungalow, apart y residenciales similares, excepto por hora, que incluyen o no restaurante. Apart tiempo compartido, estancias y albergues juveniles. Camping y/o refugios de montaña.Empresas de viajes y turismo. Agencias de turismo y agencias de pasajes.Aerocomercial de cabotaje y también terrestre de larga distancia.Lacustres, fluviales y marítimas. Traslados de trenes especiales con fines turísticos. Transporte automotor de pasajeros para el turismo.Bicicletas, motocicletas, equipos de esquí, kayaks u otros artículos relacionados con el turismo. Alquiler de equipos de transporte terrestre sin operación ni tripulación.Centros de esquí y de pesca deportiva. Centros de turismo termal y/o similares, de turismo aventura, ecoturismo o similares. Otros centros de actividades vinculadas con el turismo.Jardines botánicos, zoológicos y Parques Nacionales. Museos y preservación de lugares y edificios históricos. Bodegas.Servicios profesionales de licenciados, técnicos y guías de turismo. Instructores de algún deporte vinculado a la actividad turística, permanentes y/o estacionales.Cafés, bares y confiterías, restaurantes, cantinas, restaurantes y cantinas con espectáculo, servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo. Servicios de salones de baile y discotecas.Cadena de elaboración del chocolate, helados, alfajores, cervezas artesanales y otros comestibles; Ferias y convenciones. Organización de ferias, congresos, convenciones y/o exposiciones.Comercios en terminales aeroportuarias, parques nacionales y zonas francas que dependan de la actividad turística. Servicios de explotación de terminales.Losestarán disponibles para su utilización a partir del mes de prestación del servicio contratado y hasta el 31 de diciembre de 2022. Podrán ser utilizados en todo el país. Este beneficio será acreditado y utilizado a través de la tarjeta de pago precargada (TTNE) en su modalidad física o electrónica, a elección del beneficiario. Las TTNE virtuales se utilizarán a través de la billetera electrónica del Banco Nación. El reembolso del 50% del gasto total podrá ser solicitado a través del sitio web http://www.previaje.gob.ar al que se accede mediante la aplicación Mi Argentina.