La agenda de Alberto en su regreso: vuelta a clases, un aumento a los jubilados y el debate por el FMI

El presidente Alberto Fernández, ya de regreso en el país luego de la gira internacional que lo llevó a China, Rusia y Barbados, este jueves retomará su agenda, con una fuerte impronta en temas educativos y el anuncio del primer aumento trimestral de las jubilaciones, que entrará en vigencia desde marzo. Al mediodía, en el Museo del Bicentenario, cerrará un encuentro del que participarán todos los ministros de salud y de educación de las 24 provincias del país, que se reunirán para planificar el regreso seguro a las aulas, junto a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y el titular de la cartera educativa, Jaime Perczyk.. De forma paralela a los anuncios, el Presidente y sus colaboradores siguen trabajando en el cierre definitivo del acuerdo con el FMI y el posterior debate del mismo en el Congreso de la Nación.Fernández ya aseguró en diálogo con este diario que "no pone en duda” que el Frente de Todos “mayoritariamente” apoyará el acuerdo con el FMI, sin embargo, varios de sus colaboradores entran y salen de Casa Rosada con destino al Congreso para dialogar y conseguir los consensos necesarios para lograr aprobarlo."Massa se movió muy bien", opinan ministros cercanos al Presidente y remarcan queTambién agregan que Kirchner "está dentro del espacio, colaborando". El diputado del frente Patria Grande, Itaí Hagman, adelantó que en la votación él y unos 30 legisladores del FdT se van a abstener. "No estamos en contra de hacer un acuerdo con el FMI, pero es una forma de manifestar nuestras diferencias, sin bloquearlo", señaló.Este jueves, mientras continúan las reuniones y negociaciones en el Congreso y en la Casa Rosada, el gobierno anunciará la vuelta a las clases, en el marco de la propuesta del protocolo Aula Segura. Ese plan consiste en seis pilares que serán claves para la presencialidad: asistencia cuidada, vacunación, uso de barbijo, ventilación, higiene y limpieza, y distancia.. El protocolo terminó de definirse este miércoles, en un encuentro que tuvieron Vizzotti y Perczyk, junto a representantes de los sindicatos docentes, referentes y especialistas en materia sanitaria y educativa.El plan del Gobierno Nacional para el retorno a las escuelas en situación de pandemia es todo lo contrario a lo que propuso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, liderado por Horacio Rodríguez Larreta. Junto a su ministra de Educación, Soledad Acuña, Larreta comunicó que, de cara al inicio el 21 de febrero, no habrá aislamientos por contactos estrechos, no se implementarán burbujas, ni se pedirá pase sanitario.. Desde Nación en tanto, defienden el nuevo protocolo y aseguran que la implementación del mismo es posible "por el impacto del avance de la Campaña de Vacunación tanto en docentes como en niños de entre 3 y 11 años de edad".El mandatario, en la actividad que llevará adelante por la tarde para anunciar una inversión de 33.274 millones para obras en universidades, estará acompañado nuevamente por Perczyk, y por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.Por último, Fernández anunciará el primer aumento trimestral de este año de los haberes previsionales y la Asignación Universal por Hijo, que se hará efectivo a partir del próximo mes.