Interna PRO: Bullrich volvió al cruce con Larreta y le pidió que no mande soldaditos

#FraseDelDía | Lejos de hacer las paces, @PatoBullrich apuntó nuevamente contra @HoracioRLarreta : "Que no me mande soldaditos".



🗣️ "No es lógico que aparezcan segundas o terceras líneas, como el chico este, que no me acuerdo ni el nombre", dijo en referencia a @FelipeMiguelBA. pic.twitter.com/uioZ0wun3M