"Sé de su inocencia": Alberto se solidarizó con Cristina y le pegó a la Justicia y al Grupo Clarín

Hoy acompaño y me solidarizo con @CFKArgentina sabiendo que es víctima de una persecución absolutamente injusta. Se de su inocencia.



Todos los hombres y todas las mujeres de bien que amamos la democracia y el Estado de Derecho debemos ponernos a su lado. — Alberto Fernández (@alferdez) December 6, 2022

"La suerte estaba echada desde el comienzo y tan solo hizo falta un simulacro de juicio que inició uno de los jueces que disfrutó del viaje pagado por el Grupo Clarín"

El presidente de la Nación, sostuvo y argumentó que es "inocente" y que "la suerte estaba echada desde el comienzo", y destrozó a la Justicia y Clarín a días de que se revelara el polémico viaje a Lago Escondido y el chat para ocultar la maniobra."Hoy acompaño y me solidarizo con @CFKArgentina sabiendo que es víctima de una persecución absolutamente injusta. Sé de su inocencia", publicó el jefe de Estado a través de su cuenta de Twitter.El mandatario explicó en una serie de publicaciones en la red social que "los poderes fácticos la trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y la persiguieron a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana", en una primera referencia al viaje que magistrados, funcionarios porteños, espías y directivos de Clarín realizaron juntos a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido, que luego intentaron esconder en un chat filtrado con escandalosas afirmaciones., agregó Fernández en relación, en este último caso, a Julián Ercolini, magistrado que elevó a juicio oral la causa Vialidad luego de conducir la instrucción.Antes, Alberto argumentó que la condena "es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso", donde "se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho" y en el cual "no se explica como puede administrar fraudulentamente quien no tiene capacidad de disponer y decidir en licitaciones públicas".