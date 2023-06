Con la presencia de Sujarchuk y Massa, se inauguró la Expo Escobar: de qué se trata y qué atracciones tiene

el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, inauguró acompañado por el ministro de Economía, Sergio Massa, la tercera edición de "Expo Escobar, una puerta abierta al futuro", en el Predio Floral del distrit

Con fuerte presencia de funcionarios y personalidades destacadas,Participaron del acto inaugural, además de Massa y Sujarchuk, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; el titular de la AFIP, Carlos Castagneto; el secretario de Economía del Conocimiento, Juan Manuel Cheppi; la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm; el secretario de Comercio, Matías Tombolini, y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien trajo la Copa del Mundo obtenida en Qatar y brindó unas palabras.“El partido de Escobar no para de crecer y se prepara para los desafíos que tenemos por delante porque nuestra historia nos obliga y nos compromete.. Así como lo hicimos con EcoNar, que fue visitado por miles de pibes, acá van a venir miles más. Gracias a todos los que creen que la Argentina es buena cuando creemos en los argentinos.”, expresó el jefe comunal.Massa, por su parte, descató que en "Escobar pasan cosas" porque "Ariel es capaz de hacerlas y de involucrar a la gestión municipal con los temas importantes de los vecinos y vecinas"."Venir a Escobar siempre me permite ver una comunidad que crece todos los días un poco más. Hay generación de empleo, hay inversión, hay empresas que vienen a instalarse porque Escobar tiene un intendente que sabe adónde lleva a su ciudad con crecimiento y desarrollo. En estos tres días, vamos a ver empresas escobarenses y de otros distritos que vienen especialmente a debatir sobre las oportunidades que tiene nuestro país a nivel global”, explicó el ministro nacional, que suena como posible precandidato presidencial del Frente de Todos.Con más de 550 expositores, empresarios, industriales y desarrolladores, y un especial foco en la innovación en ciencia y tecnología, el multievento de negocios más grande de la Argentina se desarrolla hasta el sábado 10, con entrada libre y gratuita, en el Predio Floral, ubicado en Mateo Gelves 1050.El evento, de amplia convocatoria para el municipio de Escobar y toda la Provincia, contiene múltiples propuestas que abarcan distintos rubros, edades e intereses. Los visitantes pueden participar de divertidas experiencias inmersivas de realidad virtual e inteligencia artificial, como simuladores de autos, paseos por Jurassic World y el mundo submarino, y competencias esports. En las ediciones anteriores, Expo Escobar convocó más de 170 mil personas además de personalidades destacadas de la política, el deporte y la cultura.Otra de las originales atracciones es la posibilidad de sacarse fotos con la Copa del Mundo que la Selección Argentina de fútbol obtuvo el año pasado en Qatar y que el “Chiqui” Tapia acercó personalmente a Expo Escobar para presentarla en el acto de inauguración. Se trata del trofeo que Lionel Messi levantó durante la inolvidable vuelta olímpica dada en el campo de juego luego de vencer en la final a Francia y que quedará exhibido en un stand exclusivo y acondicionado con fotografías de los campeones del mundo. Además, en dicho espacio, se realizan competencias de penales con un innovador dispositivo que mide la potencia de los remates al arco.Asimismo, el público tiene la posibilidad de conocer la oferta académica en nuevos lenguajes de programación y otras habilidades digitales que ofrece el Municipio, mientras que las industrias y empresas participantes despliegan espacios de scouting, tanto para comunicar sus búsquedas laborales, como para cargar perfiles profesionales y/o recibir propuestas de negocios y emprendimientos.Por su parte, en el innovador espacio FlyTech hay un lugar para Quiero Programar, una iniciativa que otorga 2500 becas de estudios en nuevas tecnologías a los y las estudiantes del último año de la escuela secundaria que hayan recibido las netbooks de Conectar Igualdad Bonaerense.En tanto, la sostenibilidad cuenta con un pabellón propio donde se realizan talleres y capacitaciones en temáticas como huerta, separación en origen, y energías renovables, mientras que también los visitantes pueden presenciar la construcción de una obra colectiva con materiales reciclados, así como el desfile de una comparsa de artistas que llevará trajes inspirados en la fauna argentina con materiales recuperados.Por otro lado, el evento tiene una variada oferta gastronómica de primera calidad, un sinfín de productos con bajo costo, y una fuerte grilla cultural y recreativa, donde artistas locales comparten escenarios con grandes figuras populares. Hoy será el turno de Emilia, mañana actuará el dúo Pimpinela y el sábado se presentará Damas Gratis con entradas a precios muy accesibles gracias a la colaboración de los sponsors que se adhieren al evento (se pueden comprar en www.expoescobar.com)."Somos conscientes de los problemas por los que hoy está atravesando nuestro país, pero también sabemos que la solución no está en las redes sociales o en mudarse al extranjero. No es así. Lo mejor está acá en la Argentina, en su talento, su gente y su futuro. Con esa certeza, impulsamos iniciativas como Argentina Programa, la Universidad del Delta, los cursos y las capacitaciones. Seguimos transitando la revolución digital y como Estado queremos brindarles herramientas a los vecinos y vecinas para que sean parte de ella. Porque cuando todos y todas tiramos para el mismo lado, ahí es cuando Escobar florece y la Argentina sale adelante”, concluyó Sujarchuk.