Lali Espósito volvió a disparar contra Javier Milei y el libertario le respondió con un ninguneo

Lali Espósito volvió a manifestarse con todo sobre el resultado de las PASO 2023 pese a los ataques que recibió por parte de diferentes figuras del ambiente y arrojó una fuerte frase contra quienes la critican por haber opinado sobre Javier Milei. “La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente”, señaló, en un largo texto que difundió en sus redes sociales.La cantante reaccionó este lunes contra los votantes de Milei que provocaron una catarata de mensajes negativos luego de que tuiteara una vez que se conocieron los resultados. “Qué peligroso. Qué triste”, había tuiteado. En su nuevo posteo, Lali fue más extensa en su opinión. “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO”, indicó.Luego se quejó de la forma en la que se plantean los debates den las redes. “Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del ÚNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado del que no se caga en lo ganado en materia de derechos”, dijo.Por último, dijo que podría “no opinar nada”, algo más cómoda para ella, según expresó. “No soy soy así. Así que ¡Sí! Para mí es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos”, cerró.Al respecto el líder libertario fue consultado en Radio Rivadavia, en el ciclo que conduce Jonathan Viale y su acuse de recibo fue un ninguneo para la cantante: “No sé quien es Lali Espósito, escucho a los Rolling Stones".