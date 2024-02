Axel Kicillof: "Milei en un mes hizo el doble de daño que Macri en cuatro años"

se registró una caída en el consumo del 17% mientras que en un solo mes del gobierno libertario el mismo indicador registró un retroceso del 28,5%.

Kicillof señaló que según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante los 4 años de Cambiemos"Milei en un mes hizo el doble de daño a los presupuestos, a la demanda y al consumo que hizo Macri. Lo más rápido y más profundo que decían es esto", expresó el gobernador.", advirtió.Kicillof criticó que durante la gestión de Milei hubo un fuerte retroceso en los indicadores económicos y sociales e indicó que nada de lo que está haciendo el Gobierno es lo que prometió el Presidente en campaña.En otro pasaje de la entrevista, Kicillof aseguró que la Ley Ómnibus no fue escrita por los funcionarios de La Libertad Avanza sino que es"Quieren privatizar empresas públicas y nadie va a explicar por qué ni para qué. Muchas de esas empresas estuvieron privatizadas y por el fracaso absoluto de las gestiones privadas tuvieron que volver al Estado", indicó el gobernador al poner como ejemplos casos como el de Aysa, Aerolíneas Argentinas, YPF., agregó.Kicillof desmintió que Buenos Aires haya sido la provincia que más recursos recibió por parte del gobierno nacional durante el 2023 como sostuvo Milei y referentes de la Libertad Avanza., expresó.Luego indicó que amenazar con cortar recursos a las provincias si no sale la Ley Ómnibus es una miradaporque los recursos son de las provincias y son utilizados para cumplir con las obligaciones de gestión. “Milei se equivoca tratando de asfixiar a los gobernadores. Los recursos no son de él y hacen falta en los territorios. Buscan fundir a las provincias", señaló Kicillof al comentar que el Gobierno le recortó recursos a todas las provincias.También criticó que el Gobierno sube impuestos que no coparticipa con las provincias.