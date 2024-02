Vidal más oficialista que nunca: El bloque del PRO va a votar a favor de todos los artículos

La diputada nacional del PRO y ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, ratificó su respaldo a Milei y confirmó que el bloque del PRO en la Cámara baja respaldará todos los artículos de la ley "Bases" durante la votación en particular. Vidal enfatizó la importancia de apoyar esta medida legislativa en un momento crucial para el país, subrayando que "no es momento de especular políticamente porque hay que ayudar para que a este Gobierno le vaya bien".

En declaraciones a Radio Continental,Además, señaló que esta jornada legislativa demandará varias horas de debate, considerando las modificaciones realizadas al proyecto desde su aprobación en general la semana pasada.En el marco de las negociaciones con otros bloques opositores,En cuanto a las relaciones entre el PRO y el oficialismo, Vidal subrayó la disposición del Gobierno para escuchar y trabajar en conjunto en la elaboración de la ley. Destacó que, si bien hubo puntos de desacuerdo, siempre se presentaron alternativas constructivas, lo que refleja un clima de diálogo y colaboración en beneficio del país.