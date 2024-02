Conmoción en Chile: murió Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero

El ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, murió en la tarde del martes luego de un accidente de helicóptero, donde viajaban tres personas más que sobrevivieron.De acuerdo a medios chilenos, el helicóptero despegó de la comuna Lago Ranco en medio de una jornada de lluvia y neblina que afecta a la zona de Los Ríos, ubicada al sur del país. A minutos de vuelo, perdió la sustentación y cayó. El ex mandatario murió ahogado luego de que no se pudiera desabrochar el cinturón de seguridad.En la aeronave viajaban cuatro personas, tres de ellas fueron encontradas por equipos de emergencia. Se trata de Magdalena Piñera (hermana del ex presidente), el empresario Ignacio Guerrero y su hijo.Según información preliminar, Piñera viajaba de vuelta tras visitar a su amigo, el empresario José Cox, y era quien piloteaba el helicóptero.La Armada llegó hasta el lugar donde cayó el helicóptero, que se habría hundido unos 40 metros. Además, el lugar cuenta con la presencia de Bomberos, Carabineros y el Samu.En breve se espera un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno. Mientras tanto, en el Palacio de La Moneda, se puede ver la bandera a media asta. Piñera fue dos veces presidente de Chile (2010-2014, y 2018-2022). Tras su primer mandato fue sucedido por Michelle Bachelet, quien también gobernó el país en dos oportunidades, y después de su última gestión lo sucedió el actual mandatario, Gabriel Boric.