Carrió criticó las facultades delegadas en la Ley ómnibus: "Es un horror constitucional"

Elisa "Lilita" Carrió, exdiputada y líder la Coalición Cívica, criticó las facultades delegadas promovidas por el Gobierno en el proyecto de la Ley ómnibus, que está siendo debatida este martes en artículos particulares."Lo que se está votando es un horror constitucional y viola el artículo 29 de la constitución nacional (cap. 2do facultades delegadas). Los que votan a favor, no hablen nunca mas de Republica", apuntó fuerte Carrió en sus redes sociales."Esto es simplemente traición a la patria y muchos van a terminar presos por regalar negocios al sector privado monopólico, ligados a la Política y a la casta económica. Hace 30 años padezco esta hipocresía. Que Dios nos ayude y la Coalición Cívica nos defienda", expresó.Y agregó: "Si Macri no tuvo facultades delegadas es porque se opuso la Coalición Cívica . Diálogo sí, la suma del poder público jamás".De esta manera, la fundadora de la Coalición Cívica expresó públicamente su postura sobre artículos conflictivos de Ley ómnibus. Es más, ya había manifestado su rechazo al mega DNU del Gobierno de Javier Milei, al indicar que no está de acuerdo "con la forma 'constitucional' con que pretenden ser implementadas" las medidas.