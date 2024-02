Insólito: Milei publicó una lista de "traidores" que votaron en contra de su Ley Ómnibus

La Oficina del Presidente agradece el compromiso legislativo del bloque Frente PRO, encabezado por Cristian Ritondo, del diputado Miguel Ángel Pichetto, y del sector de la UCR que acompañó el proyecto, así como a todos los diputados que este martes votaron a favor en particular… — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 7, 2024

IMPERDIBLE HILO

Aquí podrás mapear algunos de los nombres de la casta empobrecedora con sus caras... https://t.co/b9PTm58zdk — Javier Milei (@JMilei) February 7, 2024

Los argentinos votamos Cambio. Votamos Libertad. Votamos recuperar los valores y principios que hicieron grande a nuestro país. Las adversidades no deben desanimarnos. No perdamos el norte y sigamos trabajando. ¡Todo por Argentina! 🇦🇷 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 7, 2024

publicó el Presidente en su cuenta de la red X desde Israel, donde cumple desde ayer una visita oficial.De esta manera, Milei reposteó una publicación de la cuenta de la oficina del Presidente en la que se, indica la publicación.Luego, lista los nombres de los diputados quey a continuación de los queEn otra publicación en X, Milei posteó otro texto:y publicó un texto de un usuario llamado @alexisliberal, que detalla el nombre, la foto y el espacio político al que pertenece cada legislador que votó en contra de la iniciativa oficial.Ayer, la Cámara de Diputados devolvió a comisión el dictamen de mayoría de la ley "Bases", que había logrado media sanción general y se estaba tratando en particular, y desde el Gobierno nacional acusaron a los gobernadores de "destruir" la iniciativa del Poder Ejecutivo.La Cámara baja levantó la sesión ayer, debido a que el oficialismo no tenía los votos para aprobar los artículos referidos a las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales.Con esta resolución, el proyecto de 646 artículos se deberá empezar a tratar de nuevo, ya que cayó la aprobación en general del proyecto así como los artículos aprobados y la orden del día número 1, de acuerdo con lo establecido en el artículo 155 de la cámara baja.Ese artículo establece queLa moción de devolver el proyecto a comisión fue formulada por el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Oscar Zago, tras lo cual el presidente del cuerpo,levantó la sesión.El pedido de Zago sucedió luego de un cuarto intermedio solicitado para buscar acuerdos sobre el capitulo 7 de privatizaciones y la convocatoria a una reunión de Menem con los jefes de bloques, donde se definió la vuelta a comisión del proyecto.Por su parte la vicepresidenta Victoria Villarruel rompió el silencio para expresarse en relación a la caída del proyecto de Ley Ómnibus, y expresó que "Los argentinos votamos Cambio. Votamos Libertad. Votamos recuperar los valores y principios que hicieron grande a nuestro país". "Las adversidades no deben desanimarnos. No perdamos el norte y sigamos trabajando. ¡Todo por Argentina!", sostuvo.