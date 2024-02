¿Purga en el Gobierno?: se vendrían cambios en el Gabinete tras el fracaso de la Ley Ómnibus

No hay lugar para el buen humor. La polémica y el descontento sacuden al oficialismo argentino tras el fracaso en el tratamiento de la Ley ómnibus en la Cámara de Diputados. El presidente Javier Milei no evito no expresar su animo. El sentirse traicionado por varios gobernadores, puntualmente por el radical Pullaro de Santa Fe, ha dado lugar a una purga inminente de funcionarios, principalmente aquellos que tienen arraigo en el schiarettismo.

Desde el Ejecutivo, se menciona la posibilidad de convocar a un plebiscito o referéndum para someter a consideración del pueblo argentino decisiones de gran trascendencia política.

Es que a su ojos la Ley ómnibus buscaba abordar diversas cuestiones económicas y políticas de importancia y no logró avanzar en el Congreso, lo que ha generado un clima de bronca e incertidumbre en el oficialismo. Según iProfesional, funcionarios como Guillermo Francos, ministro del Interior,, insistió a ese medio.