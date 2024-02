Después del traspié con la Ley Ómnibus, Caputo amenazó con "más ajuste"

Pese a que al gobierno le duele mucho, particularmente por las expresiones vertidas por el presidente Javier Milei en Twitter, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, restó importancia a la no aprobación de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados y aseguró que el programa económico del Gobierno no se verá afectado. Afirmó que el ajuste será mayor, pero ratificó tener las herramientas necesarias para continuar con su plan.

En diálogo con La Nación,Expresó su confianza en un mejor segundo semestre y justificó que la no aprobación de la ley no afectará en lo más mínimo el programa económico, ya que la iniciativa solo incluía una pequeña parte de las medidas planificadas por el Ministerio de Economía.El ministro indicó que la baja de la Ley Ómnibus implicará un ajuste mayor, pero enfatizó que esto no tomó por sorpresa al Gobierno y que están preparados para ello. Destacó que, a pesar de los obstáculos, los números económicos están mostrando resultados mejores de lo esperado, con el país alcanzando el equilibrio financiero en enero sin la necesidad de la ley.En cuanto a la inflación, Caputo pronosticó una cifra por debajo del 20% para febrero, lo que representa una mejora significativa respecto a las proyecciones anteriores. Afirmó que, aunque la inflación sigue siendo alta, está disminuyendo y esto es una señal de que las medidas implementadas por el Gobierno están funcionando., consideró.