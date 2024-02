Mayra Mendoza y Katopodis recorrieron obras de pavimento en Solano y contrapusieron con el ajuste de Milei

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recibió este miércoles al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, en el Anexo del Palacio Municipal de San Francisco Solano, donde mantuvieron una reunión de trabajo, y luego se trasladaron al barrio La Unión para recorrer obras de pavimento









“Agradezco al ministro Gabriel Katopodis, que acompañó el progreso de Quilmes en su función como ministro de la Nación (2019-2023), con obras tan importantes como la que estamos recorriendo hoy, y que ahora, desde la provincia de Buenos Aires, nos sigue acompañando con la posibilidad de tener infraestructura sociourbana para elevar el piso de dignidad de los vecinos y vecinas de barrios como La Unión”, señaló la jefa comunal, que estuvo acompañada de funcionarios de su gabinete y concejales.Mendoza marcó la "diferencia abismal" que hay "con lo que uno se encuentra respecto al trato de los funcionarios actuales del gobierno nacional" y aquellos de la provincia de Buenos Aires,En esta línea, Katopodis expresó:“La Argentina no va a ser el país de Milei, el presidente tiene que entender que en la Argentina hay una sociedad organizada, un movimiento obrero, hay universidad pública, hay industria nacional, y hay un montón, millones de argentinos que van a salir a la calle a defender otro modelo, a defender que no es viable una Argentina para pocos, y tendrá que entender que la Argentina que tenemos que hacer es la que logremos construir entre todos”, enfatizó el ministro bonaerense.Durante el recorrido, los vecinos se acercaron para agradecer las obras. María Inés Martínez, por ejemplo, que hace 50 años vive en el barrio, aseguró: “Nunca vi un adelanto como el que tenemos hoy, me siento tan feliz, ahora podemos andar y vivir mejor. Mayra ha hecho mucho y se nota”.En el barrio La Unión se desarrolla una obra de pavimentación en hormigón simple con cordón cuneta y obra hidráulica en un total de 47 cuadras, de las cuales solo restan terminar 3. Abarca la zona delimitada por Av. San Martín, calle 822, Av. Tte. Gral. Donato Álvarez y calle 892; e incluye 7 cuadras fuera de ese perímetro (calle 834 entre Av. Donato Álvarez y Emilio Torre; y Calles 898 y 897 entre 833 y 835). A partir de esta intervención integral, el barrio quedará 100% asfaltado.