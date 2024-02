"Hay una incitación generalizada a la violencia": dura respuesta de la UCR a Milei por los insultos

la UCR se pronunció en duros términos sobre las acusaciones del presidente Javier Milei a varios diputados del espacio tras el rechazo que sufrió la ley ómnibus, ayer, durante el tratamiento en particular en el Congreso

#Comunicado | Debe terminar la incitación a la violencia contra el que piensa distinto pic.twitter.com/ZnsCXY4U3Q — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) February 7, 2024

A través de un comunicado,, señalaron las autoridades del partido que preside el senadorEn ese sentido, específicamente cuestionaron al mandatario libertario por encabezar "un operativo cargado de descalificaciones y agravios", en referencia a las listas publicadas por el Gobierno con los nombres de los diputados que no acompañaron la votación de algunos artículos de la ley ómnibus.“Tener coraje para emprender reformas no implica insultar, gritar y pensar que solo uno tiene razón. Tampoco es ensañarse con insultos contra los que expresan opiniones diferentes”, se sostuvo en un texto difundido en las redes sociales.Agregaron:“Argentina necesita templanza y equilibrio para lograr consensos que sobrevivan en el tiempo y resuelvan de manera definitiva los problemas que arrastramos. Ese es el camino”, completaron.Sostuvieron también que "nada de esto es lo que nos enseñó" el ex presidente Raúl Alfonsín "cuando refundó la democracia". "Argentina necesita templanza y equilibrio para lograr consensos que sobrevivan en el tiempo y resuelvan de manera definitiva los problemas que arrastramos. Ese es el camino para salir de la crisis", subrayaron en el comunicado."Es indispensable respetar a las instituciones, la división de poderes y el normal funcionamiento de estas. Los señalamientos y la división entre amigos-enemigos no son el camino para encontrar los acuerdos que hoy son fundamentales, menos si son publicados por medios oficiales del gobierno", indicó el bloque radical a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.