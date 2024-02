Paro de colectivos en el interior del país: la UTA anunció la medida luego de no haber logrado un acuerdo paritario

La Unión Tranviarios Automotor(UTA) anunció un paro de colectivos de corta y media distancia por 24 horas para este jueves luego de no haber llegado a un acuerdo paritario con la cámara empresarial del sector.La negociación entre los referentes del sindicato y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) se realizó este martes y fue el quinto intento por acordar un aumento en los salarios de los choferes. Durante la audiencia, el gremio solicitó una mejora salarial que se equipare con la suma acordada para los choferes del AMBA, cuyos salarios básicos arreglados fueron de casi $600.000 en enero y más de $737.000 para febrero.Al no llegar a un acuerdo entre las partes, desde la UTA emitieron un comunicado para informar la medida de fuerza adoptada, la cual se llevará adelante bajo el lema “Igual remuneración por igual tarea".“Informamos a trabajadoras y trabajadores, autoridades nacionales, provinciales, municipales, usuarios y opinión pública en general, que hemos asistido a un nuevo fracaso de la quinta ronda de negociaciones paritarias para el personal representado del Interior del país, celebrada ante la Secretaría de Trabajo de la Nación”, expresa el comunicado de la UTA.Además, los dirigentes sindicales criticaron a la cámara empresarial del sector por "no haber acercado ofrecimiento salarial alguno, manifestando que el Estado Nacional ha suprimido todo aporte al transporte del interior".