Desde PBA aseguraron que con la sanción de la Ley del Aborto, las muertas por esa causa se redujeron un 90%

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires,, se expresó en contra del proyecto de ley para derogar la(IVE) presentada por diputados de La Libertad Avanza y aseguró que las muertes por este caso se redujeron un 90% desde que se sancionó la ley.Mediante su cuenta de X (ex Twitter) explicó:Y agregó: "No hay debate válido. Es cuestión de salud pública. Nos entretienen mientras ajustan y hambrean. No pasarán".El proyecto de ley fue presentado el 5 de febrero por la diputada Rocío Belén Bonacci para pedir la derogación de la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para retrotraer los artículos del Código Penal que la ley aprobada en 2020 modificaba.En la propuesta el artículo 85 volvería a penalizar "con reclusión o prisión de uno a cuatro años" a quien cause el aborto en cualquier etapa de gestación y en el artículo 86 reinstalaría la "inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena" a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que "abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo".Se modificaría el artículo 88 del Código Penal:El proyecto también plantea: "la tentativa de la mujer no es punible. El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho".El documento fue firmado también por los diputadosy el presidente del bloque libertario,Tras el fracaso de la Ley Ómnibus, un grupo de diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto para derogar la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito que fue sancionada en diciembre del 2020. El expediente retrocede en derechos reproductivos y criminaliza a las mujeres y a las personas gestanes.Semanas atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había conjeturado que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley N° 27.610) podía ser objeto de debate parlamentario pero que