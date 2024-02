Dictaron la conciliación obligatoria y no habrá paro de colectivos en el interior del país

La Secretaría de Trabajo dictaminó la conciliación obligatoria por lo que habrá servicios en todas las provincias, incluido el interior bonaerense. Los choferes de colectivos de corta y media distancia del interior del país habían anunciado en un comunicado firmado por la UTA que este jueves pararían durante 24 horas ante la falta de respuesta de los empresarios del sector a sus reclamaciones salariales.Frente a este escenario, Roberto Albisu, Tesorero de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP), manifestó que la conciliación "no resuelve el problema de fondo" que consiste en una ecuación matemática y no política."La conciliación es el ramo de rosas que uno le lleva a la novia habiendo estado engañándola", comparó, y apuntó contra el Gobierno nacional por "no dictar ninguna norma que por lo menos sostenga lo que se dictó el año pasado"."En el interior, a pesar de que el Gobierno nacional manifestara el mantenimiento de subsidios, no ha dictado ninguna norma que sostenga lo que se estableció el año pasado. Esto impacta a nivel país", reflexionó y agregó: "Estamos en una conciliación retenida por un Estado que tendría que asistir a las audiencias y comprometerse a hacer un aporte necesario o hacer los ajustes tarifarios que corresponda; pero cuando la matemática pasa a ser una cuestión política se deforma la lógica".Por último, lanzó: "El país está en una situación crítica y diría que el AMBA recibirá aportes que superan os 150.000 millones de pesos por mes y para el interior no tiene legislado ni un solo peso".Desde la UTA ya afirmaron que asistirán a la audiencia del próximo 14 de febrero y reiteraron: "Esperaremos que todos los responsables del Transporte del Interior acerquen las soluciones que los trabajadores demandan".El paro había sido anunciado horas después de que las negociaciones salariales entre los líderes sindicales y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) no llegaran a buen puerto. Este último encuentro, que tuvo lugar el martes, fue el quinto intento infructuoso de alcanzar un acuerdo por aumentos.Durante la reunión, el sindicato solicitó un incremento equivalente al otorgado recientemente a los conductores del Área Metropolitana de Buenos Aires, cuyos sueldos básicos alcanzaron los $575 mil para enero y los $737 mil para febrero, números a los que se les suma una suma fija extraordinaria de $390.000, que será abonada en dos cuotas.