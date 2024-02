La UCR le exigió a Martín Menem que conforme la Comisión Bicameral para tratar el DNU

La UCR le exige al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, que designe con carácter de urgencia a los representantes para la Comisión Bicameral Permanente. pic.twitter.com/c3t4lkMI6p — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) February 12, 2024

Diputados y senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) le exigieron al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que designe cona los representantes para la Comisión Bicameral Permanente para tratar el mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el presidente Javier Milei.En un comunicado, la UCR advirtió sobre el significado de que no se nombren a los representantes de la Comisión Bicameral Permanente., marcó.Por este motivo, le exigió a Menem queEn tanto, marcó que Milei, a través del DNU y el proyecto de Ley Ómnibus que La Libertad Avanza retiró tras el fracaso de su tratamiento en el CongresoEn tal sentido, enfatizó que "el ejercicio de estas facultades (presidenciales) mientras la Comisión no se constituya implicaría otorgarle al Presidente un amplio poder sin control, de un modo absolutamente incompatible con el régimen republicano de gobierno que prevé nuestra Constitución".También indicó que por la omisión de elaborar la Bicameral se impide que los diputados y senadores puedan "controlar que la suerte de los argentinos no quede atada a los designios del ciudadano que transitoriamente ejerce el cargo de Presidente de la Nación".En el reclamo a Menem, la UCR además advirtió que "su persistente demora en conformar la Comisión ya no puede ser atribuida a la inexperiencia en el cargo ni a los tiempos burocráticos" y agregó queAl final del comunicado de la Unión Cívica Radical para exigirle al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la conformación de los representantes para la Comisión Bicameral Permanente para tratar el DNU se expuso los firmantes:-Martín Lousteau (presidente del Comité Nacional de la UCR y senador).-Rodrigo De Loredo (presidente del bloque de la UCR en Diputados).-Karina Banfi (vicepresidenta del bloque de la UCR en Diputados).-Eduardo Alejandro Vischi (presidente del bloque de la UCR en el Senado).-Pablo Blanco (vicepresidente del bloque de la UCR en el Senado).-Inés Brizuela y Doria (vicepresidente 1° del Comité Nacional de la UCR).-Luis Naidenoff (vicepresidente 2° del Comité Nacional de la UCR).