Milei evalúa un nuevo plan para pasar su paquete de leyes y trata de afianzar su acuerdo con el PRO

El presidentevolverá a la Casa Rosada este jueves por la mañana para encabezar una nueva reunión del Gabinete nacional. Tras el fallido de la ley ómnibus el libertario busca profundizar sus acuerdos con el PRO, mientras que evalúa dividir "en tres o cuatro leyes distintas" el mega proyecto de ley para enviarlo al Congreso.Milei regresó ayer al país tras su gira por Israel, Italia y el Vaticano, donde mantuvo encuentros con los principales líderes de esos Estados, entre ellos el papa Francisco, y retomó este miércoles su agenda desde la quinta de Olivos. Uno de los temas pendientes que tiene el mandatario es, que en principio habían sido convocadas hasta fines de enero y, luego, extendidas hasta el 15 de febrero, período que se cumple mañana.En su agenda próxima, el Presidente deberá enfocarse en redefinir la gestión y sus acuerdos, luego de que se tensara la relación con los gobernadores tras la caída de la ley ómnibus.De acuerdo con el presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Oscar Zago, la decisión de retirar la ley de Bases de la Cámara de Diputados fue del Presidente, quién ahora buscará un nuevo plan: "Primero vamos a evaluar.", adelantó Zago el lunes en declaraciones a Radio Rivadavia.El diputado planteó que una de las opciones que baraja el Gobierno es "hacer leyes más pequeñas para poder evaluar y discutir en distintas comisiones y avanzar". "Eso lo decidirá el Gabinete en su conjunto, cuando llegue el Presidente", aseguró.Sobre si existe la posibilidad de que algunos apartados sean impulsados como Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), Zago no se quiso arriesgar y señaló: "Eso lo decidirá el Presidente".Además, el diputado detalló que cuando el Presidente "estaba en Israel" decidió no continuar con el tratamiento en el recinto y ordenó "el retiro de la ley así como venía". En ese sentido, señaló que al oficialismo lo tomó "por sorpresa" que iban a ser votados también "los incisos" de cada artículo porque solo estaba "acordado" que se votaría por capítulo y después por artículo."No pensábamos que se iban a desmenuzar. Del artículo desmenuzado a ocho incisos, ya nos habían votado cinco en contra, eso no estaba previsto, no estaba dialogado, por eso decidimos pedir cuarto intermedio", recordó el legislador.