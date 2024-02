"Falta que le pegue al Chapulín": Llaryora chicaneó a Milei y lo desafió a darle explicaciones "en la cara"

El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, es uno de los principales blancos del presidente Javier Milei a la hora de insultar y descalificar a quienes considera los instigadores y "traidores" que habrían hecho fracasar la aprobación completa de la ley ómnibus en Diputados

“Espero que algún día, como hizo con el Papa, nos veamos y me lo explique en la cara. No tengo ningún acuerdo con él. Inclusive los legisladores le han votado la ley en general y le han firmado el acuerdo para salir en comisión. Por supuesto que hubo discusiones en algunos artículos, y votamos convencidos, y le dimos institucionalidad. No tenemos nada que ver en la caída de la ley”

Ante esa situación, el mandatario que sucedió acomo líder del "cordobesismo" elevó el tono de su mesura previa a la hora de responderle a Milei y le advirtió que “tiene que saber que el ajuste lo está haciendo sobre la gente”, tras la quita de subsidios al transporte en el interior del país y el anuncio de que no se trasferirá el dinero correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo Docente., expuso Llaryora en una entrevista en LN+, donde también estuvo Milei pero con un reportaje grabado.Llaryora sugirió que el jefe de Esatdo desconoce “cómo está la gente” y “la situación social” que atraviesa el país. “¿Toma dimensión el Presidente de cómo está la gente, de cómo están los argentinos, de la situación social, de lo que va a pasar con el aumento del boleto? Por supuesto, en el interior mucho más que en el AMBA, porque en el AMBA se sigue subsidiando", precisó."Se cortan los subsidios para el interior de la Argentina. En el mundo, al transporte se lo subsidia, porque si no tenés para pagar un boleto, no podés llegar al hospital, al trabajo. ¿Piensan en la gente?”, expresó su preocupación el gobernador.Por eso Llaryora advirtió que "la Argentina está en un momento tremendamente difícil" porque "el ajuste es tremendo, y afirmó: "Sentémonos a acordar un programa para que la Argentina pueda salir adelante, 20% de inflación es una locura”.Por otro lado, mostró su preocupación sobre la posibilidad de que no comiencen las clases en su provincia, ya que en las negociaciones que mantuvo, “de diez gremios, nueve aceptaron; los docentes, no”.Específicamente ante los agravios de Milei para con él y la dirigencia de su espacio político, Llaryora chicaneó a Milei:Y continuó con un desafío, que habrá que ver si Milei recoge:“Si la bronca es por defender al interior de la Argentina, bien merecida la tengo, porque no voy a entregar al interior, no voy a entregar a Córdoba, aún con el ejército de trolls que tienen”, desafió.Además, mostró su preocupación por “listas negras” que se difunden desde canales de comunicación oficiales, como la de los diputados que votaron en contra de la ley, o de algunos artículos.