"Es penoso": Kicillof apuntó contra Milei luego de que buscara subirse el sueldo

El gobernador bonaerense,, apuntó contra el presidente Javier Milei, luego de que dijera que no sabía que había firmado una suba de salarios para los altos rangos del poder ejecutivo, y le reclamó al Gobierno nacional que devuelva los fondos que les sacaron.Es grave sobre todo por el volaje que le puso al tema de las subas de salarios en las cámaras de Diputados y Senadores", afirmó el gobernador en una entrevista en FM Re.El sábado el Presidente dio marcha atrás con su intento de aumentarse el sueldo un 48% y este lunes por la mañana,a firmar el decreto que ejecutó la suba de sueldos de casi un 50% en el Poder Ejecutivo completo.Además, Kicillof apuntó contra la quita de fondos en las provincias: "Milei recortó fondos. Ese fue el planteo que hicimos:Y consideró que "parece una venganza porque no se aprobó la ley ómnibus que ni siquiera la escribió y no sé si la leyó porque aparentemente la hicieron Sturzzenneger y los estudios privados".En una nota con el programa Mil cosas a la vez, el gobernador bonaerense explicó que el gobierno nacional se queda con 66 por ciento del total de los recursos que se recauda, de ellos el 40 por ciento aporta PBA y solo recibe el 7,5 por ciento . “El primer punto que se marcó es todo lo que lo que Milei después de la caída de la Ley Ómnibus le había quitado a las provincias, incluso habiendo manifestado ‘los voy a dejar sin un peso, lo voy a fundir’ y ahí empezó una seguidilla de quita de fondos que no son discrecionales sino que forman parte de las obligaciones del gobierno nacional con las provincias y con diferentes sectores”, remarcó.Y puntualizó que “el Gobierno Nacional captura 66% del total de los recursos que se recaudan tomando coparticipable y no coparticipables, es decir extensiones, impuesto país, iva, ganancias y todos los tributos. De toda esa masa total, el 66% le queda a la Nación y de ese total 40 por ciento aporta la provincia de Buenos Aires que luego recibe el 7,5 por ciento”.En este sentido, remarcó que eso demuestra que el Gobierno Nacional sí se ocupa de cuestiones vinculadas a la seguridad, a la educación, a la salud con esos recursos, pero advirtió que”.Kicillof remarcó que el Gobierno nacional “recortó el fondo incentivo docente” que era “plata para el bolsillo de los maestros y maestras de la provincia y de todo el país”, recortó “lo que se aportaba el boleto al colectivo” lo que generó una suba del transporte. “Eran funciones que cumplía el gobierno nacional, que no tiene nada que ver ni con la discrecionalidad, era plata para las universidades comedores escolares, medicamentos”, insistió.