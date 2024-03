Francos dijo que Milei no necesita "el DNU, la ley Bases ni la reforma fiscal" pero confía en el "Pacto de mayo"

Participé del encuentro anual de @AmChamArgentina. Tenemos una gran oportunidad por delante. Es el momento de cambiar las reglas de juego y mirar la potencia que tiene Argentina. Porque es un país valioso, con un presidente con convicción y coraje como es @JMilei. pic.twitter.com/2IJa71slYd — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) March 12, 2024

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que el presidente Javier Milei no necesita "el DNU, la ley Bases ni la reforma fiscal", pero confía en el "Pacto de mayo" con los gobernadores.“El Presidente tiene la convicción de que”, remarcó el ministro en en el foro de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) donde evitó anticipar cuándo llegará a Diputados el nuevo proyecto de ley, que se espera para esta semana.Al comienzo de su discurso, Francos sostuvo que "Argentina viene muy bien". "Tenemos un gobierno que inició una cuestión tomando un país en una situación crítica y tomó medidas que, de alguna madera, pueden decirse 'duras' pero que tuvieron resultados inmediatos", amplió.En ese sentido, consideró que "reducir 15 puntos de déficit fiscal y llevarlo a cero ha sido un enorme esfuerzo que llevó adelante el presidente Milei con una enorme convicción". "Tengo la certeza, la seguridad, de que con la convicción y el coraje se puede dar vuelta un ciclo muy largo de decadencia que vivió la Argentina. Hoy hay expectativas distintas", remarcó.El ministro, de hecho, se mostró en el CEC apenas unas horas después de que se conozca que la inflación de febrero fue de 13,2%. “”, anticipó Francos, e incluso se animó a frases más temerarias sobre la economía que su par Caputo: “No veo lejos levantar el cepo. Va a ser mucho más próximo en este año”, dijo.Francos ató eso incluso a la sustentabilidad del gobierno de Milei. Dijo que puede ahora haber caído la imagen de la gestión, pero la comparó con las medidas de ajuste para contener la suba de precios:”, apostó Francos.La participación de Francos en el evento AmCHam Summit 2024 fue en medio de las negociaciones con las provincias rumbo al Pacto de Mayo convocado por el Presidente.. Es un pacto sencillo, no es nada que no sepamos y que no hayamos hablado varias veces", comentó y mostró una copia del documento que contiene los 10 puntos y recibió los aplausos de la concurrencia.Sobre la convocatoria a las provincias, explicó que "son principios básicos". "Creo que todos acordamos en que esos cambios hay que hacerlos, porque el sistema no funciona como está", sostuvo.