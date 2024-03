El Gobierno desafía a la oposición tras el rechazo del DNU: "Estamos dispuestos a la confrontación"

Luego de que el Senado de la Nación rechace el mega DNU de Javier Milei y lo envíe a Diputados para continuar con su tratamiento, el Gobierno desafió a la oposición y aseguró estar “dispuestos a la confrontación” pese a aclarar que de todas maneras prefieren el camino del diálogo para alcanzar acuerdos con las fuerzas políticas.En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró saber que "el DNU iba a ser rechazado” y marcó el hecho como "un mal indicio de algunos actores de avanzar en el Pacto de Mayo".Luego le envió un mensaje directo a la oposición al manifestar que desde el oficialismo "preferimos el acuerdo pero estamos dispuestos a la confrontación”. “El déficit cero lo vamos lograr con la colaboración o sin la colaboración de quienes ayer intentaron una vez más obstruir el camino del cambio”, agregó Adorni. “Me gustaría felicitar a los legisladores de La Libertad Avanza, del PRO y la inmensa mayoría de la UCR que con mucha sensibilidad y haciendo honor a los valores republicanos se pusieron en lugar de los argentinos de bien representando lo que tienen que representar que son las necesidades y los intereses de la gente”, expresó el vocero en el mismo sentido.Al momento de ampliar sobre el concepto de "confrontación" al que está dispuesto el Gobierno de cara al tratamiento del DNU en la Cámara Baja, Adorni argumento: “Nosotros defendemos a la gente, el cambio que quiere la gente y el país con el que sueña la gente trabajadora, la gente de bien. Nosotros tenemos amplia vocación de diálogo de hecho estamos dialogando permanentemente con los sectores". “Los que estén en ese camino y del lado de la gente van a estar con nosotros, quienes no, haremos todo lo posible para que no estén más. Eso es la confrontación, mostrar quienes están con la gente y quienes por sus propios intereses”, expresó el vocero.Para luego analizar que "de un lado tenes el pasado y en el otro el futuro". "Quienes entendieron hacia dónde quiere ir la Argentina votaron de una manera, y los que están frenados en una Argentina donde ya nadie quiere o que buena parte de la gente no quiere, están del otro lado”, concluyó.