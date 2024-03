Amarillo y lila: Macri es nuevo presidente del PRO pero Bullrich le copó la lista y Milei espera agazapado

Mauricio Macri es el nuevo presidente del PRO. Pese a que formalmente todavía no asumió, consensuó una lista de unidad con Patricia Bullrich y definió las principales autoridades del partido que fundó. En la fórmula estará acompañado por una intendenta cercana y por un diputado nacional de la mesa chica de la ministra de Seguridad. Bullrich termina su mandato y quedará como presidenta de la Asamblea, órgano que toma las decisiones respecto de las alianzas políticas.La Secretaría General quedó en manos de un dirigente apoyado por los responsables provinciales del partido. Horacio Rodríguez Larreta se autoexcluyó, mientras que Diego Santilli y María Eugenia Vidal serán vocales.Dejadas de lado las tensiones, Macri y Bullrich llegaron a un entendimiento para que haya una representación en partes iguales y cada uno se encarga de designar referentes de los respectivos campamentos. Los gobernadores no estarán en la primera línea, pero sí estarán en el Consejo Directivo y cuentan con la promesa de que habrá una mesa política en la que las decisiones serán debatidas con el interior para dar una representatividad federal al partido.La primera vicepresidencia quedó para la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, mientras que la segunda fue para el legislador y armador bullrichista Damián Arabia. Es un ejemplo del fifty-fifty de la distribución que cerraron Macri y Bullrich en el Consejo Directivo y la Asamblea Nacional. "Estamos bien", afirmó una dirigente de peso en el partido. "Cada uno va a ceder al resto de los actores", resumió una fuente del partido que se sentó en la mesa de negociación.Martínez está dentro del armado político de Jorge Macri, pero cuenta con una muy buena relación con el exPresidente ya que se ganó la valoración con el histórico triunfo que consiguió en la última elección y eso la ubicó como la principal referencia del PRO en el conurbano bonaerense. Un dato no menor y que le permitió tener el aval del bullrichismo es que se mantuvo neutra en la interna presidencial de Juntos por el Cambio. Mientras que Arabia es un diputado que en sintonía con su jefa política es un férreo defensor de las políticas del gobierno nacional.Lo cierto es que la posición de Larreta quedó en minoría en el partido aunque todavía quedan diputados como Álvaro González y Silvia Lospennato o la senadora Guadalupe Tagliaferri que están referenciados en él. Otros, como el caso de Diego Santilli y María Eugenia Vidal, quienes apoyaron su candidatura presidencial, hoy se sientan en la mesa política de Macri y serán vocales del partido en el nuevo mandato que se iniciará el 30 de marzo. Del lado bullrichista y con apoyo explícito al presidente minarquista quedaron exlarretistas como el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y el exfuncionario porteño Eduardo Macchiavelli.CORTOCIRCUITOS Y EL TERCERO EN DISCORDIAMacri y Bullrich funcionaban como una sociedad hasta la elección presidencial. Durante la campaña en el bullrichismo acusaron al exPresidente de ser ambiguo en sus movimientos y respaldar a Milei. Con el resultado puesto, ambos protagonizaron el Acuerdo de Acasusso en el que le brindaron su apoyo a quien después triunfó en el ballotage. En ese encuentro Nicolás Caputo les advirtió que no iba a haber un programa de gobierno conjunto.Luego hubo un cortocircuito entre ambos por la negociación para desembarcar en el Gabinete de La Libertad Avanza. El principal obstáculo para Macri fue y sigue siendo Karina Milei, aunque al Presidente tampoco le sedujo la posibilidad de que el PRO le cope lugares clave como la AFIP, la AFI o Transporte, entre otros. Bullrich negoció a título personal y los Milei cooptaron a la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio para los Ministerios de Seguridad y Defensa, que terminó en manos de Luis Petri.Macri está alineado con el gobierno de Javier Milei, aunque marca distanciamiento con gestos. Mientras en público suele ser el primero en respaldar decisiones como el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que desreguló la economía o la convocatoria al Pacto de Mayo, luego se muestra con un gobernador enfrentado con la Casa Rosada como Maximiliano Pullaro (Santa Fe). O avala la rebelión por fondos que impulsó un mandatario de su partido, Ignacio Torres (Chubut). Macri consiguió ordenar al PRO, pero lejos está de calmar la interna con Bullrich ya que la misma estará atada a lo que ocurra con el gobierno nacional y la necesidad que estos actores tengan de respaldar con o sin reparos a Milei. Acuerdo y consenso, por ahora.