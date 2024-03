Espert insiste con la rebelión fiscal: "No es delito, es en defensa del derecho de propiedad"

A pesar de las denuncias penales que recibió en los últimos días tras instigar a los bonaerenses a no pagar sus impuestos, el diputado de La Libertad Avanza (LLA)reiteró su llamado a una "rebelión fiscal" contra el gobernador Axel Kicillof al señalar que su pedido es en de contra "la sodomización financiera" y justificar porqué "no es un delito"."El impuesto no es esclavitud yNo es delito, es en defensa del derecho de propiedad consagrado por la constitucion con un gobernador que te roba", justificó el legislador el martes por la noche durante una entrevista con LN+.Espert insistió en su convocatoria masiva a delinquir para evitar pagar el impuesto inmobiliario rural y urbano, a pesar de que apenas 2 mil partidas- 0.7%- tendrán un incremento de hasta el 315%, aquellos más ricos. "No es delito no pagar impuestos, delito es evadir.", consideró.El "impuestazo" al que se refiere Espert solo afecta a los que más tienen. Actualmente hay 300 mil partidas inmobiliarias rurales y casi todas ellas tendrán un aumento que no supera el 200%, es decir, por debajo de la inflación -267,4% interanual- en relación al actual período. "Se trata de inmuebles cuya base imponible es superior a $198.940.000 y por esa razón, no tienen tope. En valores de mercado, son campos de varios millones de dólares", apuntaron desde el gobierno bonarense.El lunes, la abogada Valeria Carreras denunció penalmente a Espert, a quien le reprochó al diputado que "no trepida en empujar a los ciudadanos a cometer delito, sea vía la desobediencia vía la evasión vía algún tipo de delito fiscal".La denuncia apunta al delito contemplado en el artículo 209 del Código Penal, que establece penas de entre dos y seis años de prisión para "el que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución". "Los dichos del diputado Espert no son inocentes, por el contrario, apunta a incitar en una población golpeada por el ahogo económico, a que no paguen los tributos de la Provincia de Buenos Aires", subrayó la denunciante."Es innegable que los dichos del denunciado Diputado José Luis Espert afectan al orden público económico del Estado provincial directamente y a la posibilidad de cumplir con sus deberes esenciales, de manera indirecta terminan por atravesar el plano netamente comercial y merecen de una mayor protección por parte del Estado", insistió.afirmó el presidente Javier Milei consultado por el periodista Luis Majul durante una entrevista en La Nación+, acerca del llamado del diputado libertario a una "rebelión fiscal" en territorio bonaerense.Milei sostuvo que "Kicillof dijo que el punto 1 del Pacto de Mayo no tiene sentido porque la propiedad privada está consagrada" en la Constitución y agregó que "entonces que sepa que la violó"."El avance impositivo es una expropiación. Aquellos con propiedades en la provincia de Buenos Aires no son (propietarios), sino que lo es el Estado, que decide arbitrariamente cuánto se puede llevar", lanzó Milei.Majul, casi como si lo hubieran pactado de antemano, afirmó que "si una sola persona no paga los impuestos podría ser sancionada, pero si hay una rebelión fiscal masiva...", a lo que Milei interrumpió para decir que en este último caso una sanción "es más complicada" y "el poder de policía del Estado queda bastante condicionado".