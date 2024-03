El Gobierno despidió a más de mil empleados en ANSES y CONICET

Ningún despido en el Estado. Ningún despido en ANSES. El Estado no está en venta pic.twitter.com/Q5spdfEFoT — ATE ANSES (@ATEANSES) March 22, 2024

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció este viernes una nueva ola de despidos masivos en el marco del plan de ajuste que impulsa el gobierno de Javier Milei. En esta oportunidad, los despidos se registran en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y alcanzaría a más de 1200 trabajadores.“En ANSES no vamos a edulcorar la realidad ni tolerar más despidos. En las primeras horas del día de hoy muchas compañeras y compañeros recibieron telegramas de despido. El Gobierno intenta destrozar el Estado y tenemos que resistir. No podemos permitir que lo desarmen y tampoco todas las políticas que benefician y protegen a la población”, expresaron desde ATE a través de un comunicado.Por su parte, Carlos Ortega, secretario general de Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (SECASFPI), aseguró que "son más de 1.300 compañeros, no hay una distinción en especial, son de diversos sectores y de la mayoría de lugares del país", y advirtió que esta medida "afectará de tal manera que muchas oficinas van a volver a cerrarse, fundamentalmente las últimas".Ante los despidos en cada delegación del organismo que tiene 13.500 trabajadores hubo inmediatamente asambleas. Para el martes 26 el gremio estatal tiene prevista una jornada nacional de lucha. En varias oficinas ya se pueden ver volantes pegados en los vidrios en los que exponen la situación con la leyenda “En ANSES no sobra nadie”. En los telegramas indican que el lunes próximo los afectados ya no podrán ingresar a trabajar.Hasta el momento no hubo una explicación oficial desde el organismo que encabeza Mariano De los Heros y que depende del ministerio de Capital Humano.De los Heros llegó a la ANSES el 23 de febrero tras el despido del cordobés Osvaldo Giordano del organismo. Giordano tuvo que alejarse de su cargo luego de que su esposa, la diputada Alejandra Torres, votara en contra de la Ley Bases en su votación en particular en la Cámara Baja y de que el presidente Milei, enojado, le pidiera su dimisión.Los despidos también empezaron a sentirse en el CONICET, de acuerdo a fuentes de ATE. Aunque todavía no hay precisiones, se estima que la cantidad de despedidos ronda los 260 empleados.Ante esta situación, el próximo lunes 25 de marzo habrá una movilización al polo científico, en Palermo, a partir de las 11 horas.El Conicet funciona dentro de la órbita de la Subsecretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación) dependiente de la jefatura de Gabinete de Ministros, por eso la marcha a dicha dependencia.Esta semana se dio a conocer que en el ranking de Scimago Institution, el Conicet se consolidó por sexto año consecutivo como la mejor institución científica gubernamental de América Latina, quedando además en el 15 puesto a nivel mundial.