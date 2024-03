Lo que dejó el Congreso del PJ: unidad y reconstrucción "para volver a gobernar la Argentina"

El primer Congreso del Partido Justicialista del año tuvo lugar este viernes. Se dio en un momento crucial para el peronismo en medio del pedido de licencia de Alberto Fernández, quien se encuentra en España. La reunión tuvo como objetivo principal reorganizar las estructuras del partido y delinear una nueva conducción para enfrentar los desafíos futuros. Tras la derrota en el ballotage frente a La Libertad Avanza hace cuatro meses, el peronismo busca renovarse con nuevos liderazgos y estrategias para volver al escenario político con fuerza.

El formoseño expresó: “La primera tarea que tenemos que hacer es unificar al peronismo. Organizarnos. En este espacio no sobramos ninguno. Pero con la unidad no es suficiente. Es necesario que el peronismo vuelva a reconciliarse con su pueblo. No voy a buscar culpables porque sería perder el tiempo. Hay que mirar para adelante”".

El gobernadorllamó a consolidar rápidamente una estructura opositora sólida frente al impacto generado por los primeros 100 días de gobierno de Milei. Destacó la responsabilidad del peronismo en generar una alternativa para recuperar el gobierno de Argentina., dijo.El mandatario provincial y vicepresidente del PJ fue el encargado de contarle a los congresales que el consejo había decidido constituir una comisión de acción política bajo el nombreDurante el Congreso, se anunció la creación de una Comisión para el modelo argentino, destinada a ampliar la coalición y revitalizar la vida partidaria. Sin embargo, las críticas y las tensiones estuvieron presentes, con dirigentes comoexpresando su descontento por la ausencia de muchos congresales y cuestionando la necesidad de permisos para la participación de los sectores del interior del país.En tanto,, exgobernador de San Luis, también manifestó su enojo y demandó una mayor inclusión de los peronistas del interior en las decisiones partidarias. Su intervención reflejó un ambiente de confrontación y debate interno sobre el rumbo del partido y la distribución de poder., sostuvo.Por su parte, la diputada nacional, al salir del Congreso, enfatizó la importancia de democratizar el partido y abrir las puertas a todos aquellos que deseen participar de manera activa. Destacó la necesidad de escuchar diferentes voces y generar una participación más amplia en el proceso político interno del peronismo.