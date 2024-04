"Fueron obtusos y dogmáticos": la Coalición Cívica criticó la demora del Gobierno para frenar aumentos de prepagas

La Coalición Cívica-ARI criticó la demora del Gobierno para frenar los aumentos de prepagas y afirmó que "fueron bastante obtusos y dogmáticos" al desregular el mercado de la salud "sin pensar en la gente".El encargado de lanzar los cuestionamientos fue el legislador porteño Hernán Reyes, autor de la presentación que en enero ya advertía sobre la cartelización de las compañías del sector."Me clavó el visto cuatro meses (el ministro de Economía, Luis) Caputo", ironizó el abogado, quien destacó que el freno a los incrementos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga representan "un alivio grande para la clase media"."Cuando aparece la desregulación, dijimos atentos con el mercado de salud, porque es un mercado particular. Y ahí empezó (el dueño de Swiss Medical y ex titular de la Unión Argentina de Salud, Claudio) Belocopitt a hacer declaraciones", indicó.Y agregó: "Las cartas de las prepagas para anunciar los aumentos eran iguales: mismo texto, mismo aumento".Al referirse a por qué no se aplicó la medida oficial a la totalidad de las compañías del sector, Reyes lamentó: "(El Gobierno) No quiso investigar más. Se demoró, se le vino el agua encima con el tema de la presión de la clase media, se tuvo que montar sobre nuestra denuncia y aplicar sanciones sobre lo que nosotros ofrecimos. Nosotros ofrecimos lo que pudimos en función de lo que recolectamos"."Si querían ampliar la investigación, lo podrían haber hecho. La Superintendencia de Servicios de Salud lo único que hizo fue ponerse a disposición ante nuestra denuncia, pero no puso a disposición nada", se quejó.Al analizar la situación, el legislador porteño consideró que se trató de una "muy mala praxis del Gobierno, una descoordinación de todas las áreas que generó un daño enorme a la gente". "Desregular todo sin pensar en la gente trae consecuencias muy grandes. Fueron bastante obtusos y dogmáticos", añadió.Y concluyó: "Vamos a presentar algún escrito para que se avance" sobre las empresas de medicina prepaga que quedaron fuera de la medida del Gobierno.