Oscar Zago tras el asado para celebrar el veto a las jubilaciones: Nosotros no nos sentimos héroes

El diputado del Movimiento Integración y Desarrollo (MID)se desligó de las críticas por el asado en la Quinta de Olivos para celebrar el veto presidencial a la actualización de jubilaciones y consideró que el encuentro “estuvo mal comunicado” ya que no se convocó “para festejar nada”.“Fue mal comunicado.. La verdad es que no nos sentimos ningunos héroes. El encuentro venía gestándose hace rato”, intentó asegurar en declaraciones a Rock and Pop donde insistió en que la cena “no se hizo solamente por el veto, ni nada que se le parezca” sino que fue la continuación de una serie de encuentros que se venían dando entre grupos de diputados de las distintas fuerzas.El legislador, que fue eyectado del oficialismo por diferencias internas, remarcó: “Me fui de La Libertad Avanza porque no podíamos lograr un encuentro con el PRO y con los distintos diputados, y de a poco lo pudimos lograr”. “Fue una convocatoria para todos”, subrayó.Sobre el encuentro, reveló que”. “Lo que viene diciendo permanentemente, en la tarea de tratar de tener el máximo equilibrio fiscal que se puede tener, bajar la inflación”, puntualizó.Consultado por la posibilidad de aumentar el bono a los jubilados, Zago respondió: “Eso lo va a ir viendo la cartera económica con el Presidente.Hoy las cajas están quebradas, si seguían así, el Estado iba a terminar más quebrado de lo que está”. “Si en tu casa entran todos los meses $10, y gastas $12, vas a tener un quilombo bárbaro”, ejemplificó.Respecto ay que, a pesar de estar a dieta, pudo probar de la ensalada de papa y huevo que llevó el diputado del PRO Damián Arabia.