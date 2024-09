20.09.2024 / LA PLATA

Máximo Kirchner: "Algunos compañeros se confunden y piensan que lo importante son los cargos o lugares"

"Que me traigan un dirigente que dejo su lugar como Cristina", sostuvo Máximo Kirchner al recordar el accionar de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2019. Sus palabras apuntaron al peronismo bonaerense: "Hay muchos sectores dentro que no se la bancan".