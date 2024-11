Francos volvió a meterse en la interna entre Milei y Villarruel: "Tienen puntos de vista diferentes"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a referirse al vínculo entre Javier Milei y Victoria Villarruel, que se tensó nuevamente luego de los dichos del Presidente, quien acusó a su compañera de fórmula de "estar cerca de la casta" y aseguró que "no tiene injerencia en la toma de decisiones". "A veces tienen puntos de vista diferentes. Es lógico que pueda haber diferencias de opinión", relativizó el funcionario, y remarcó que el trato entre mandatarios y sus vices "siempre ha sido complejo".El exministro del Interior, consultado sobre el tema en Radio Rivadavia, subrayó que no está "en el medio de la relación" y que no conoce "cuáles son sus diálogos". "Yo creo que las relaciones de las fórmulas presidenciales argentinas siempre han sido complejas. A veces tienen puntos de vista diferentes. Es lógico que pueda haber diferencias de opinión", enfatizó.Por otro lado, tal como lo hizo el propio Milei, destacó que "lo que está claro es que quien ejecuta la política nacional es el Presidente de la Nación y la vicepresidente es la cabeza del Senado".En cuanto a las formas de expresarse del Presidente a la hora de hacer política, Francos manifestó que el mandatario "es una persona absolutamente sincera, que dice lo que piensa y hace lo que dice; a veces no es demasiado diplomático, pero es su personalidad, la gente lo conocía y lo expresó durante toda su campaña".