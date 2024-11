"Un robo del presupuesto total": Bianco expuso que el Gobierno de Milei adeuda $7,8 billones al de Kicillof

Bianco precisó que esa deuda corresponde a obra pública, escuelas, programas de salud, a fondos que le corresponden a los bonaerenses" y también mencionó los salarios de policías y trabajadores de la educación.

Bianco indicó que "el Gobierno Nacional no viene cumpliendo" y que, desde la gestión de Axel Kicillof, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación "porque son reclamos legales y legítimos".

El ministro de gobierno de Buenos Aires, Carlos Bianco, advirtió que la deuda que Nación acumuló con la provincia en el primer año de gestión de Javier Milei escala a 7,8 billones de pesos entre distintos conceptos y alertó que el rumbo económico que le imprime el Presidente al país va "en picada y hacia abajo".En la tradicional conferencia de prensa desde Casa de Gobierno,Para graficar, aclaró que eso significa "un robo de 1/4 del presupuesto total previsto que acabamos de presentar en la legislatura".En el informe que presentó se desprende que "todos los indicadores" reflejan "una caída económica desde que asumió Milei", a la vez que indicó que "cayó la industria, pero sobre todo las Pymes". También señaló la caída del consumo de carne vacuna que es la mayor en 28 años y tras los últimos datos de la canasta básica y pago de servicios recordó que "una familia tipo tuvo que destinar, de sus ingresos, 134 mil pesos en energía, transporte y agua".Al respecto, apuntó: "Esto significa que una familia que percibe un salario mínimo, vital y móvil tiene que destinar el 50% al pago de servicios. Como dijo el Presidente,".Por otro lado,Al respecto, enumeró al Fondo de Fortalecimiento Fiscal, con el que se pagan los sueldos del personal policial bonaerense y se incorporaba tecnología y patrulleros en la Policía de la Provincia; y también se hizo hincapié en el Fondo de Incentivo Docente (FONID), destinado "directamente al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras de la educación", y del Fondo Compensador al Transporte del Interior, que eran "transferencias legales, que hacía el Gobierno Nacional, para que los boletos en el interior del país tengan un costo razonable"."El Estado Nacional se retiró, no hace efectivo el pago de esos fondos. El 50% de esos subsidios eran nacionales y 50% provinciales. La provincia sigue pagando ese subsidio, es decir, que si el boleto en el interior no es más alto, es por el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a pesar del retiro completo del Gobierno Nacional", explicó Bianco.En relación al cuidado del medioambiente y el ecosistema, citó la eliminación del Fondo para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos, que el Ejecutivo Nacional dejó de pagar. Otros de los recortes que mencionó fue el Programas del Ministerio de Salud sobre maternidad y salud perinatal, las obras públicas "que estaban comprometidas" con la provincia de Buenos Aires y que el Gobierno discontinuó.Paralelamente, también se refirió a los programas de alimentos "que no han sido entregados" y que están "acopiados en el depósito de Villa Martelli" que dependen del Ministerio de Capital Humano. "Los que están pendientes de entrega son alimentos básicos, obviamente, que se entregan a las familias de la provincia de Buenos Aires, a los comedores, a los merenderos, leche, aceite, arroz, etcétera y que son alrededor de 3 mil 700 millones de pesos", manifestó.Por último, expuso que el Gobierno le "adeuda" a la Provincia "más de un billón de pesos" por la "discontinuación de las transferencias de la ANSeS a la Caja Provincial" no transferida para cubrir ese déficit en un acuerdo que estaba vigente antes de que asumiera su gestión Milei.