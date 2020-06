Espionaje ilegal: Monzó, Massot y Hugo Moyano, los tres que irán a Lomas de Zamora esta semana

Emilio Monzó y Nicolás Massot se presentarán ante el juez de Lomas de Zamora Federico Vilena para analizar los archivos de espionaje en su contra durante los cuatro años de Gobierno de Mauricio Macri. Los dos alfiles del extinto Cambiemos en la cámara de Diputados fueron espiados por sus comentarios críticos contra el nucleo duro del PRO a lo largo de los años de la coalición.Por ahora Horacio Rodríguez Larreta ya se hizo presente en Lomas y avisó que actuará como querellante en la causa., quien durante el macrismo ya había denunciado un entramado de espionaje y extorsión por parte del aparato judicial de Cambiemos para armarle una causa en su contra y meterlo preso tanto a él como a su hijo Pablo.En aquel momento el juez Ariel Lijo sobreseyó a Arribas, Majdalani, Di Pasquale y Di Stefano por los hechos denunciados por Carzoglio, tras un dictamen del fiscal Ramiro González. La Cámara Federal confirmó esa decisión.Alconada Mon fue el periodista que publicó que el entonces titular de la AFI podría estar ligado a la causa Odebrecht.Todo este escenario se pondrá en juego cuando se presenten en el juzgado de Lomas de Zamora para conocer qué tipo de vigilancias y espionaje se habría hecho sobre ellos. La lista de víctimas armada por el juzgado se compone del ex presidente Eduardo Duhalde, el gremialista Luis Barrionuevo y su esposa, la diputada e integrante del Consejo de la Magistratura Graciela Camaño; el senador del FdT Maurice Closs, el intendente de Avellaneda Jorge Ferrari y ex intendente de La Plata Pablo Oscar Bruera. Al intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde también lo convocaron a ir al juzgado, pero en su caso la situación podría prolongarse: en las últimas horas se confirmó que tiene coronavirus.También fueron convocados el juez Martín Irurzun, el presidente de la Cámara Federal porteña; el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones y el sacerdote José María Di Paola, el periodista Marcelo Veneranda, del diario La Nación; integrantes de la Comunidad del Pueblo Mapuche en Argentina y Salvatore Pica, novio de Florencia Macri, hermana menor del ex presidente.