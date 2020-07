"Estamos muy satisfechos con el resultado de la cuarentena estricta"

[AHORA] Fernán Quirós y el equipo de salud comparten la última información sobre la situación sanitaria de la Ciudad en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus. https://t.co/dEfvNRSFOE — Buenos Aires Ciudad 🙎🏻‍♂️↔️🙍🏻‍♀️ (@gcba) July 17, 2020

Este viernes es el último día de la cuarentena estricta en el Área Metropolitana y el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, hizo una evaluación de los efectos de las últimas medidas restrictivas antes de que se anuncie una nueva fase del confinamiento. Quirós aseguró que "la evidencia demuestra que la velocidad de contagio se ha aplanado" gracias al esfuerzo de la ciudadanía.Lo que buscamos era bajar la velocidad de crecimiento, no de casos, para llevar el R abajo de 1. Y le dijimos a la ciudadanía que había un inicio y un final para ser previsibiles y que la gran mayoría nos acompañe. Es un poco lo que pasó", dijo Quirós en conferencia de prensa., agregó el funcionario.En ese sentido, el ministro señaló que: "Creemos que es momento de desandar porque la ciudadanía y el Estado hicieron un enorme esfuerzo. El R nuestro está alrededor del 1 y hemos logrado cortar ese pedazo de crecimiento.Sobre cómo continuará la cuarentena en la Ciudad, el funcionario reiteró que hay cuatro aspectos fundamentales que miran las autoridades sanitarias para tomar decisiones en medio del avance del virus: la cantidad de casos cotidianos, la velocidad de crecimiento de la curva, la capacidad del sistema de salud y la capacidad de la ciudadanía de poder acompañar las políticas públicas. Del análisis de esos cuatro factores surgieron en las últimas horas las medidas que se anunciarán este mediodía en Olivos.De no haber cambios, en Capital se permitirá la apertura de comercios no esenciales, habilitará nuevamente las actividades deportivas individuales y habrá más días disponibles para las salidas recreativas de los chicos, que la próxima semana no tendrán clases virtuales en virtud de las vacaciones de invierno.