El presidente de Diputados bonaerense cruzó a Cambiemos por no tratar la Ley de Financiamiento

“El gobierno provincial viene haciendo un gran esfuerzo. Hoy los recursos se reparten equitativamente, respiradores, insumos, dinero para el pago de sueldos. Además, parte de los recursos que faltan son resultados de que a principio de año modificaron la Ley Impositiva que justamente buscaba recaudar más para atender las necesidades de la Provincia. Es incomprensible esta actitud mezquina y oportunista. Los llamamos a la reflexión”.

“El rechazo de Cambiemos a tratar este proyecto muestra que lo que menos les importa es dar respuesta a la situación de los y las bonaerenses que la están pasando mal. Pareciera que lo único que buscan es un titulito para redes sociales o quedar bien vaya a saber con quién, con la gente seguro que no”, concluyó Federico Otermín.

(R) “El pedido de financiamiento es clave para afrontar problemas estructurales para la Provincia en términos económicos y sociales, que se vieron agravados en los últimos cuatro años. El propósito es contar con recursos para obras de infraestructura vial, educativa y programas sociales de vivienda y agua potable, que no solo buscan mejorar la calidad de vida de los y las bonaerenses, sino generar empleo y poner en marcha el circuito productivo”,(r) añadió Otermín.“Es más de lo mismo. Ya nos corrieron el arco mil veces y eso es porque hay grupos distintos dentro de la oposición que responden a lógicas diferentes. No se ponen de acuerdo entre ellos. Vienen con 10 pedidos, se acercan posiciones, y aparecen 10 pedidos más. Al final son como los bonistas. Siempre piden algo más. Es igual a lo que pasó con las leyes del comienzo de la gestión y así no se puede trabajar. Es una lástima porque era recursos para los municipios, para viviendas, para cloacas y agua. Y quieren sacar una tajada como si fuera la época en que al gobierno provincial lo sobreendeudaron con Wall Street en dólares”, comentó el presidente de Diputados BA.Y planteó:Por otra parte, el proyecto de Ley también contempla la extensión del plazo a 18 meses devolución de los recursos distribuidos a los 135 municipios a través del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”. Se trata de préstamos con 3 meses de gracia y con tasa de interés cero. Esta ley resulta fundamental para que la provincia pueda seguir asistiendo a los municipios como lo viene haciendo, de manera equitativa y con criterios objetivos. Desde el comienzo de la pandemia la Provincia ya destinó cerca de $14.000 M a asistir financieramente a los 135 municipios.Hasta ahora, la Provincia contó con la asistencia y coordinación con el Gobierno Nacional, a partir de lo cual, entre otras cosas, se realizó una inversión en salud cercana a los 12.000 millones de pesos, incluyendo la construcción de 9 hospitales modulares, la incorporación de 1.318 nuevas camas entre internación común y críticas, la compra de más de 27 millones de barbijos y más de 21 millones de kits de protección para el personal, la entrega de 911 respiradores, la reactivación de 125 obras de infraestructura sanitaria, y la incorporación al sistema de salud público de 3.608 profesionales.