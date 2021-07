Pese a las movidas mediáticas, el macrismo "arrugó" en votar contra la designación del hijo de Servini

Los representantes de Juntos por el Cambio y afines en el Consejo de la Magistraturamediáticamente que iban a oponerse.Otro punto destacable del plenario es queen el PJN.Si bien hubo discrepancias ya que algunos miembros opositores sostenían que ya se estaba haciendo una encuesta, la consejera Graciela Camaño criticó por elevación y sin nombrar a la consejera Silvia Giacoppo quien se había opuesto en su momento a llevar adelante un procedimiento similar para investigar la conducta del juez Juan Carlos Gemignani.Uno de los problemas más serios que tenemos las mujeres en la brecha económica, no a nivel del Consejo, sino a nivel de la ONU, es que no tenemos estadísticas y lo que no se ve no se sabe y se ignora.manfestó Camaño contra el argumento de Giacoppo de que había una encuesta en curso por parte de la Corte Suprema.En tal sentido sostuvo que "hagamos todas las encuestas, t”."Comparto lo que dice la Dra. Camaño y así como este Consejo está teniendo una enorme responsabilidad con la sociedad buscando la vanguardia en cuestiones de género, creo que todos debemos ser analizados, interpelados porque hay cuestiones en esta voluntad de deconstruirnos y avanzar hay cosas que no hacemos bien. Estoy de acuerdo con que se nos mire, observe, evalúe y si hay algo que hacemos mal que nos lo digan porque esa es la forma de seguir cambiando., completó Diego Molea.