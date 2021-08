"Soy un preso político de Estados Unidos en mi propio país": D´Elía por la causa Memorándum con Irán

los jueces terminan de escuchar a las defensas, en una audiencia oral y pública que ingresa en su tercera jornada. En ese marco, hoy fue el turno de la defensa de Luis D'Elía y allí el propio dirigente social denunció que es "un preso político de Estados Unidos" en la Argentina

Continúan los alegatos ante el Tribunal Oral Federal 8, el que debey sobresee a todos los procesados.Hoy,Su abogado defensor,, sostuvo hoy que la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA "fue y es necesaria" y consideró que quienes no lo quieren "prefieren no avanzar, no saber la verdad" y "no honran a los muertos", al comenzar a exponer en la tercera audiencia, previa a que se resuelva si se declara nula la causa por encubrimiento., sostuvo Albor, y criticó el "uso político" que se le dio a la causa.Según argumentó, el Memorándum "era necesario y es necesario", si se quiere "que avance la causa AMIA necesitamos un acuerdo con Irán", agregó al recordar que ese país no tiene tratado de extradición con Argentina y las irregularidades que hubo en la investigación del ataque terrorista del 18 de julio de 1994, entre ellas la detención durante casi diez años de personas que "resultaron ser inocentes".Luego le dio la palabra a D'Elía, uno de los procesados en la causa, quien dijo ser un "preso político con certificado de preso político" en alusión a un cable de Wikileaks en el cual "Estados Unidos pedía mi detención". Y concluyó:Además de al dirigente social, los jueces del TOF 8 prevén escuchar, entre otros, a los defensores de los procesados el actual embajador en Rusia y exvicecanciller, y luego llega el turno de las contrapartes, es decir, el fiscal Marcelo Colombo y las querellas, informaron fuentes judiciales según Télam.Ante los jueces hablaron, además de la Vicepresidenta, Carlos Zannini, el senador Oscar Parrilli y la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona, además de sus abogados Mariano Fragueiro Frías, Aníbal Ibarra y Alejandro Rúa y Eduardo Barcesat, estos dos últimos codefensores de la exfuncionaria.Zannini sostuvo que la causa en la que estuvo preso junto a otros procesados por orden del fallecido juez federal Claudio Bonadio fue un "armado" del gobierno de Cambiemos y que se buscó "proscribir" a la actual vicepresidenta. "Sean valientes, no cedan a las presiones y apliquen la ley sin temor al ruido mediático", reclamó.La causa había sido cerrada por inexistencia de delito luego de la presentación de la denuncia de Nisman en enero de 2015, pero en 2016 Casación la reabrió con los votos de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y quedó como juez Bonadio.El pedido de nulidad, nuevas medidas de prueba y de convocar a esta audiencia fue de la defensa de la vicepresidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi y la del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, que ejerce Lucila Larrandart.Borinsky y Hornos aparecen en los registros de visitas al expresidente Mauricio Macri en la residencia de Olivos y para las defensas debieron haberse excusado en ese entonces de intervenir en la causa por la firma del memorándum con Irán.En la causa se acusó a todos los procesados de supuesto "encubrimiento agravado" en base al argumento que el Memorándum buscaba hacer caer las circulares rojas de Interpol que ordenan la captura internacional de ciudadanos iraníes acusados del ataque terrorista del 18 de julio de 1994, que causó 85 muertos en la sede de la mutual judía en el barrio porteño de Once.