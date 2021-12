La CGT y CTA realizan un pronunciamiento conjunto sobre la "Gestapo macrista" contra gremios

conferencia de prensa conjunta de la CGT y la CTA de los Trabajadores para expresar "la posición del movimiento obrero sobre la Gestapo macrista"

La espuma por el escándalo de los videos de ex funcionarios de, dirigentes, empreasarios y ex espías de la AFI organizando causas judiciales ilegales contra sindicatos no para. Hoy es el turno de unaDe esto modo las dos centrales obreras harán referencia a afirmaciones del exministro de Trabajo de la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires,, registradas en videos fechados en 2017, y el ex jefe de Gabinete de Silvia Majdalani en la AFI, Darío Biorci, en el marco de una reunión en la que se organizaba el armado de causas judiciales contra dirigentes sindicales.Según se informó en un comunicado, la convocatoria a la prensa es para las 10 en la sede de la Central de Trabajadores de la Argentina ubicada en la calle Piedras al 1000, en el barrio porteño de San Telmo.Lla CGT que encabezansientan así postura conjunta sobre los dichos de Villegas y la reunión que materializó visualmente el accionar de la administración bonaerense de Vidal con soporte nacional del macrismo en cuanto a su deseo de crear "una Gestapo" contra los gremios.En esa reunión también estuvieron presentes exagentes de alta jerarquía en la AFI del gobierno de Mauricio Macri, como el entonces director de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián de Stefano; el mencionado Biorci, y el exdirector operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, entre otras personas.De la rueda de prensa, según se consignó.El dirigente camionero, que fue acusado en al menos ocho causas judiciales con impulso del gobierno de Mauricio Macri, a quien acusó a perseguirlo, habló del video de la AFI y dijo que el comienzo de todo fue la acusación en su contra por un armado ilícito con el ex capo de la barra de Independiente, Pablo "Bebote" Álvarez."Esto lo veníamos denunciando desde el 2017 , cuando con un conjunto de compañeros rechazamos la reforma laboral, que le imponía el FMI al espía Mauricio Macri", recordó el sindicalista. "Ahora se esconden como ratas, como Pepín Rodríguez Simón, Marcelo Villegas...", cuestionó.Luego, criticó específicamente a la actual diputada nacional y entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, y cuestionó también a varios periodistas que se dedicaron a promocionar esas investigaciones truchas."El brazo ejecutor era María Eugenia Vidal junto a Patricia Bullrich, Florencia Arietto, Elisa Carrió y todo el poder mediático", afirmó Moyano, agregando que hubo complicidad de "Majul, Etchecopar, Leuco viejo y Leuco Chico....'".Para el hijo de Hugo Moyano, "la Cámara de Diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires le tiene que pegar una patada ya sabemos donde" al Procurador General, Julio Conte Grand, funcionario que continúa en su cargo desde la gestión vidalista. "No se como sigue estando como Procurador General ese caradura", afirmó.