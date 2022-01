Aracre: "El equilibrio fiscal no va a ser bueno para nadie si es a cambio de una recesión"

"me quedé con la sensación de que Guzmán está haciendo lo imposible para cerrar el acuerdo, pero el proceso está siendo muy dificil" y añadió que "el equilibrio fiscal no va a ser bueno para nadie si es a cambio de una recesión, ni para nosotros ni para el FMI, cualquier plan que corte la posibilidad de crecimiento no es institucionalmente viable"

"Vizzotti escuchó la preocupación por el alto porcentaje de ausentismo por contacto estrecho, que llega al 20%" y adelantó que van a reformular algunos protocolos para establecer algún tipo de pase sanitario empresarial y para poder hacer testeos en las empresas, prevenir y mitigar el ausentismo.

El CEO de Syngenta para Latinoamérica,en la que se habló sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional y la producción en medio de la tercera ola de Covid-19 en el país,En ese sentido remarcó el valor del encuentro,, "vi mucha predisposición por ayudar en los empresarios que estuvieron ayer en la reunión" y resaltó que. "Las internas en los partidos no contribuyen al consenso y probablemente algún gobernador se sintió presionado para actuar de una manera menos amigable", lanzó.A su vez comentó quePara cerrar insistió con la importancia de completar el esquema de inoculación e indicó que "se habló de estrategias para bajar los 5 días reglamentarios de aislamiento para los empleados".