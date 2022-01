Internaron por un síncope al juez de la Corte Juan Carlos Maqueda: está "fuera de peligro"

Uno de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda, tuvo que ser internado de urgencia ayer en un sanatorio porteño debido a un síncope, es decir una "descompensación cardíaca", pero se informó oficialmente que se encuentra "fuera de peligro"

El magistrado, de 72 años, sufrió la descompostura mientras estaba almorzando con su esposa en un restaurante de la conocida "Recova" del barrio de la Recoleta, en Posadas y Cerrito de la ciudad de Buenos Aires, cuando sufrió una breve pérdida de conocimiento, informaron los voceros a Télam.Añadieron que al registrarse el inconveniente los custodios de Maqueda llamaron al servicio de emergencias SAME, que trasladó al juez al Hospital Fernández, donde se produjo la primera estabilización. Luego fue llevado al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), en Marcelo T. de Alvear y Larrea, donde atiende la obra social del Poder Judicial, y quedó alojado en una sala de terapia intensiva.Los voceros destacaron a Télam que son habituales estos episodios cardíacos en Maqueda, quien -resaltaron-, describieron las fuentes.Será sometido a estudios para determinar la causa. Por el momento, tracendió, el ministro de la Corte Suprema se encuentra estabilizado y en observación en la unidad coronaria del IADT. Los médicos evalúan si es necesario que le coloquen “un nuevo stent”, dijeron las fuentes consultadas.Con la internación de Maqueda por un problema cardíaco, la Corte Suprema de Justicia quedó de manera momentánea con solo tres integrantes disponibles. Si bien los juristas que se expresaron al respecto aseguran que esa composición, luego de la feria judicial de enero, puede continuar en funcionamiento en caso de que el magistrado no se haya reintegrado a sus tareas, aunque "no es ágil", está lejos "de ser ideal" y podría tener dificultades en caso de que no existan acuerdos.El juez Maqueda fue designado en la Corte en 2002 y está a cargo del Alto Tribunal en feria en el turno del 15 al 31 de enero, o sea en la segunda mitad del mes de feria de verano.Integra el máximo tribunal de justicia de la Argentina junto con sus pares Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (vice) y Ricardo Lorenzetti.Desde su asunción como miembro del máximo tribunal el magistrado debió ser asistido varias veces por descompensaciones y fue sometido a angioplastia y colocación de stents, aunque los voceros insistieron en que en esta ocasión, como en las anteriores, la situación está "controlada".No es la primera vez que el juez que ingresó a la Corte Suprema en 2002 debe ser trasladado de urgencia por un problema de salud, aunque pasaron algo más de siete años desde el último episodio de ese tipo.El 24 de septiembre de 2014 fue la última vez. En aquella ocasión Maqueda fue internado también en el IADT, ubicado en Barrio Norte, luego de que sufriera una “descompensación” durante una recepción en la Embajada de Italia cuando participaba como invitado.