Las pymes se siguen recuperando: el 56,4% prevé una mejora económica este año

Las pymes finalizaron el 2021 con una consolidación en la recuperación de su actividad, al igual que la economía en general. Una encuesta realizada por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) fue en esa línea, al confirmar que un 56,4% de las pymes prevé mejoras económicas este año.

En relación con estos temas, está presente la preocupación por parte de las pymes de que la inflación vuelva a ser tema de agenda para 2022 y afecte las capacidades de recuperación del poder adquisitivo. 6 de cada 10 empresarios considera que la inflación del 2022 será superior al 40% y la inflación estimada promedio se ubica en 44,7%.

Los datos relevados en la Encuesta Pyme del 4° Trimestre del 2021 llevada adelante por la entidad contó con la participación de 460 empresarios de 19 provincias.Al respecto, los números relacionados al empleo son los más optimistas: 41,2% de las pymes incorporaron personal - el mejor desempeño de todo el 2021- y sólo 1 de cada 10 lo redujo, además de que casi el 20% de los empresarios encuestados incrementaron las horas extras de sus trabajadores.A la hora de afrontar el pago del aguinaldo de diciembre, 8 de cada 10 empresarios pudieron afrontarlo sin problemas y sólo 1,35% afirma que no será posible abonar el Salario Anual Complementario., consignó el informe. Un 52,8% del abanico de empresas encuestadas informó que su rentabilidad ha sido positiva mientras que sólo 10,7% tuvo rentabilidad negativa. “Estos son números que vienen mejorando sustancialmente en los últimos relevamientos trimestrales, ya que a lo largo del 2021, el porcentaje de empresas con rentabilidad positiva ha crecido ininterrumpidamente desde 36,67% a 52,79%”, destacó Enac.A esto se suma que el 55,6% declaró ventas entre buenas y muy buenas en sus respectivos mercados mientras que sólo un 10,7% informó que las mismas habían sido malas. Al analizar especialmente a las empresas industriales, tanto los números de rentabilidad -57,5% positivas- como de ventas -56,9% positivas- son mayores al promedio y muestran a las industriales como líderes de la recuperación.El efecto de este aumento de actividad impulsa la capacidad instalada al alza:Además, el porcentaje de empresas que proyectaba invertir creció en el 2021, de punta a punta, de 4 de cada 10 a 6 de cada 10.La discusión sobre la crisis de deuda por US$ 55.000 millones tomada con elocupa gran parte de las discusiones sobre política económica en la actualidad y, al ser consultados al respecto de quién la había contraído, 2 de cada 3 empresarios pymes respondieron que la misma había sido contraída por el gobierno anterior de Mauricio Macri. Mientras tanto, 24% cree que la misma fue contraída tanto por el gobierno de Macri como por el gobierno actual de Alberto Fernández y 6% no sabe/no contesta.A la pregunta de “¿cuál cree usted que debería ser la posición del gobierno frente a la negociación?”, el 43,35% sostenía que se debe pagar la deuda sin arriesgar el crecimiento de la economía Argentina y un 36,27% que se debía demandar judicialmente al organismo basado en las irregularidades en el otorgamiento del préstamo.. Todos estos números fueron relevados previo al anuncio de entendimiento entre las posiciones del Gobierno argentino y el FMI.Por otro lado, y siendo la discusión en materia tarifaria y de subsidios uno de los temas conflictivos de la negociación y que atentan contra la premisa de no poner frenos en el crecimiento que atraviesa la Argentina, la encuesta de ENAC abordó cuál es el porcentaje de aumentos que estarían en condiciones de soportar las pymes.