Regreso a clases: provincia por provincia, los protocolos que se van a implementar

El Ministerio de Educación de la Nación aprobará este jueves el nuevo protocolo para el comienzo del, en línea con la nueva etapa de la pandemia de coronavirus que atraviesa el país. Habrá una reunión conjunta del Consejo Federal de Educación y el Consejo Federal de la Salud de la que participará el presidente Alberto Fernández y en la que estarán todos los ministros provinciales de esas áreas para terminar de definir las medidas sanitarias a implementarse para la vuelta a clases.La Argentina se encuentra atravesando la tercera ola delcon altos números en contagios. No obstante, las autoridades se valieron de los datos que arrojan una merma en la tensión sanitaria para dar inicio a las clases de manera presencial en el actual contexto epidemiológico.Desde el Gobierno Nacional se informó su protocolo”, con recomendaciones que cada distrito podrá aplicarlo según su realidad. El ministro de Educación, Jaime Perczyk, apuntó que en el formato se suprimirán las burbujas en las escuelas y aclaró que se tratará de las mismas normasAsimismo, destacó que incluirá cuatro recomendaciones: vacunarse, ventilar los espacios, lavarse las manos y utilizar barbijos.Algunas provincias como Formosa y Santa Cruz decidieron ser más restrictivas con las medidas sanitarias frente al coronavirus y pedirán el pase sanitario para asistir a clases. Mientras que Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Río Negro y otras provincias, por el contrario, no aplicarán el sistema de burbujas sanitarias ni impondrán el aislamiento por contacto estrecho.Por su parte, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no exigirá el pase sanitario en ninguna escuela. Tampoco habrá más sistema de burbujas.Se elimina el aislamiento por contacto estrecho, por lo que frente a un caso positivo se le dará avisó a las familias para que puedan advertir rápidamente en caso de que un alumno presente síntomas.En la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud,; afirmó que se buscará volver a clases con presencialidad absoluta. El distanciamiento social y la vacunación no tendrán carácter obligatorio para ingresar a las escuelas. Sí se exigirá uso de tapabocas a partir de primer grado y no se pedirá el pase sanitario.En Formosa también se exigirá que los alumnos estén vacunados para ir a clases presenciales ya que desde el Ministerio de Educación admiten quey que "la gran mayoría de los niños y adolescentes de la provincia recibieron la segunda dosis e incluso ya están aplicando la dosis de refuerzo en los mayores de 12 años".