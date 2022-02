La Bicameral de Inteligencia citó al juez Carzoglio y al espía De Stéfano para la semana que viene

A partir de la investigación que lleva adelante para determinar los roles en el armado de causas a dirigentes opositores, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia llamó a declarar al juez de garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, y al exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI -Juan Sebastián 'el enano' de Stéfano-, quienes deberían comparecer ante el grupo de legisladores el próximo martes.El espía fue una de las dos personas que apretaron al magistrado en su despacho para solicitarle que denuncie y detenga a los líderes de Camioneros -Hugo y Pablo Moyano- por pedido del entonces Presidente de Mauricio Macri. No es la primera vez que visita el Congreso de la Nación, ya que había sido convocado en 2020 cuando se investigaba el hecho de espionaje a Cristina Kirchner en el Instituto Patria por parte del grupo de los Súper Mario Bros, ante lo cual presentó un escrito.Debido a las novedades que se conocieron ayer desde La Plata, cuando el juez Ernesto Kreplak citó a declaración indagatoria a todos los participantes de la reunión en el Bapro, se prevé que no conteste preguntas y recurra nuevamente al silencio como hace 2 años.El suceso entre Carzoglio y De Stefano se remonta al 31 de agosto de 2018, día en el que esté último se dirigió a la oficina del magistrado junto con Fernando Di Pasquale, por entonces director de Análisis de la AFI, para promover la detención de los Moyano, un hecho que no está puesto en duda ya que todos admiten que sucedió. Hasta el propio Gustavo Arribas, el ex número 1 de la Agencia Federal de Inteligencia de Macri, quien lo confirmó en un informe que envió al juzgado federal de Ariel Lijo, que investigaba una denuncia de Hugo Moyano sobre un armado que incluía a la AFI y al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich en su contra.El agente de la AFI tenía desde 2017 una autorización permanente de el exdirector -Arribas- para ser quien llevase adelante la relación con los jueces y llegó a ser procesado por la justicia federal de Lomas de Zamora por dos eventos: las escuchas a los presos políticos en Ezeiza y el montaje que armó la AFI para justificar el espionaje sobre la vicepresidenta en el Patria. En los dos expedientes, logró que la Cámara Federal porteña revocara el procesamiento dictado el juez Juan Pablo Augé.